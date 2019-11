Quirino descarta que el Stase se vaya a paro laboral

Sinaloa.- Después de que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado anunció públicamente el posible paro de labores para los días 27, 28 y 29 de noviembre, por la falta de pago de 117 millones de pesos, el gobernador, Quirino Ordaz Coppel, descartó la posibilidad de que se efectúe esta amenaza.

“No se va a ir, vamos a llegar a un acuerdo”, expresó el mandatario estatal, ya que se realizó el depósito de 6 millones de pesos y se buscará llegar a un acuerdo, cantidad que describió como importante para atender necesidades.

Sin presupuesto

En este tema recordó que Sinaloa es uno de los estados más impactados con la caída del gasto en participaciones federales, lo que ha venido afectando el flujo de dinero en su Gobierno.

“Se había hecho un compromiso de hacer una serie de pagos, obviamente no se atendió de esa manera por la caída de los recursos federales”, indicó el gobernador.

Asimismo, aseguró que, a pesar de que no se resuelva la deuda de inmediato, se seguirá avanzando conforme los recursos lo permitan, ya que por lo pronto no se cuenta con un acuerdo con el dirigente sindical, Gabriel Ballardo Valdez, pero hay confianza de que el paro de labores no se realice.

Confusión

Por su parte, Ballardo Valdez pidió a las autoridades del Ejecutivo estatal que no se confundan, porque la propuesta de paro laboral es por el no pago de los 80 millones de pesos que se adeudan desde el 2016. Y que el depósito que hicieron el viernes por seis millones de pesos fue por el concepto del gasto operativo, en el que tenía atrasos el Poder Ejecutivo desde agosto.

Esto ocasionó que se presentaran adeudos a los proveedores de guarderías, poniendo en riesgo la alimentación de los menores.

El líder sindical exigió a Ordaz Coppel que cumpla con el rezago que existe desde hace tres años, y que en los encuentros habían acordado abonar 50 millones de pesos, la primer parte en octubre y la segunda en noviembre.

Estos adeudos son de los Programas de Vivienda, Fondo de Ahorro y Préstamo y Figlostase.

Motivo por el que desde ese tiempo los trabajadores basificados no tienen el derecho de tramitar la compra de una vivienda. En el sindicato hay molestia porque les han prometido en varias ocasiones los pagos atrasados, pero luego no les cumplen.