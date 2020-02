Quirino inaugura Torre de Rectoría de la UPES

Culiacán, Sinaloa.- Con una inversión superior a los 38 millones de pesos, el gobernador Quirino Ordaz Coppel en compañía de la rectora de la UPES, Alma Hortencia Olmeda Aguirre, inauguró la Torre de Rectoría de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, lo que permitirá ampliar la capacidad para atención y recepción de estudiantes.

Y es que las oficinas y personal administrativo de Rectoría, operaban en 10 aulas de la Unidad Culiacán, mismas que a partir de hoy regresarán a su vocación original para impartir clases.

En un entusiasta evento, en el que, como es su costumbre, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dialogó directamente con los estudiantes y atendiendo sus peticiones, se comprometió a dotarlos con 80 computadoras para apoyar la apertura de un moderno Centro de Cómputo, así como construir auditorios en las unidades de la UPES en Los Mochis y Mazatlán, donde se invertirán 14 millones de pesos, de los cuales Gobierno del Estado aportará un 50 por ciento.

En su mensaje ante la comunidad escolar, el mandatario estatal señaló que “lo mejor de todo es que no los van a molestar con las aulas, que son para ustedes, no para cuestiones administrativas; lo importante es que eso no había y ahora ya hay, esta unidad que es de primer mundo…está pensada en grande, está pensada para hacer muchos eventos aquí, sáquenle raja, disfrútenla, aprovéchenla, está increíble, traigan muchas conferencias, han hecho un gran trabajo y yo me siento muy orgulloso de esta universidad porque están metidos en su trabajo y están creciendo, y eso vale mucho”.

Foto: Especial

En su turno, la rectora de la UPES, Alma Hortencia Olmeda Aguirre agradeció el apoyo del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Educación Pública y del mismo personal de la Universidad, pues, dijo, “sola no lo hubiera podido lograr” y “apoyados en el Plan de Austeridad creamos el propio, agradezco a todo el personal que de manera desinteresada colaboró pues esta no es una obra de la Rectora y del Gobernador, es una obra de todos”.

Foto: Especial

Este nuevo edificio permite regresar a su vocación 10 aulas de la Unidad Culiacán, y dota de espacios funcionales a 230 elementos del personal administrativo, docente y de investigación.

En esta Torre de Rectoría, se incluye un auditorio con capacidad para 500 personas, equipado con tecnología de última generación además de un espacio para la instalación de Radio UPES y un estudio de producción audiovisual para la producción de contenidos para educación presencial y en línea.

El gobernador fue acompañado en este evento por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro; el titular de Sepyc, Juan Alfonso Mejía López; el director del ISIFE, Álvaro Ruelas Echave, así como el dirigente de la sección 27 del SNTE, Edén Inzunza Bernal y el líder del STASE, Gabriel Ballardo.

Lo que ofrece la UPES

Total de Licenciaturas que imparte la UPES: 11 licenciaturas (Tres escolarizadas, seis en modalidad mixta y dos en línea)

Posgrado: 2 maestrías y 1 doctorado

Licenciaturas: Intervención Educativa, Pedagogía, Psicología Educativa, Educación Preescolar, Educación Primaria, Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena, Docencia del Idioma Inglés Plan 2017, Docencia del Idioma Inglés Plan 2019, Educación Plan 2019, Educación Inicial y Preescolar(en línea), Educación Primaria (en línea).

Maestrías: Maestría en Educación Campo Intervención Pedagógica y Aprendizaje Escolar y Maestría en Educación Básica

Doctorado: Doctorado en Desarrollo Educativo con Énfasis en Formación de Profesores

Total de estudiantes: 5 mil 223 (4 mil 946 en licenciatura, 269 en maestría y 8 en doctorado)

La UPES cuenta con Unidades en: Mazatlán, Culiacán y Los Mochis. Subsedes en Guasave, Guamúchil y Concordia, y con extensiones en 15 de los 18 municipios de Sinaloa.