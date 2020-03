Quirino llama a sinaloenses no caer en psicosis

Sinaloa.- Quirino Ordaz Coppel, gobernador del estado, hizo un llamado a la población a no caer en psicosis, evitar hacer compras de pánico y sobre todo cuidar mucho su salud, atendiendo las medidas preventivas de higiene.

Se han venido aplicando acciones preventivas para evitar que haya contagios en la entidad.

«Realmente tenemos que cuidar mucho la salud, pero también entender en la fase en la que estamos y también proteger la actividad económica», explicó el Ejecutivo del estado, entrevistado vía telefónica.

De acuerdo con el mandatario estatal, han buscado aplicar una distancia social, cerrar lugares para que no haya eventos arriba de cien personas, y sobre todo proteger a mujeres embarazadas; a los adultos que tienen algún problema de salud, como cáncer o diabetes; y a los que tienen arriba de 65 años de edad.

Aunque algunos restaurantes han cerrado de manera temporal, la mayoría está funcionando, y aplican medidas sanitarias. Lo mismo sucede con los camiones urbanos, que son desinfectados tres veces al día; en los aeropuertos, donde tienen filtros, y con puntos de revisión en las entradas norte y sur del estado, indicó.

Sobre el tiempo que durarán las medidas preventivas que anunció el lunes, Ordaz Coppel dijo que eso lo tendrán que determinar las autoridades de Salud, pero lo que buscan ahorita es proteger a las personas para evitar contagios: «Son lugares donde se congrega mucha gente y además con mucha cercanía; un casino, los antros, son lugares que tenemos que proteger a la gente por el riesgo que pueda haber de un contagio», puntualizó.

Respecto a los estímulos fiscales que solicita el sector empresarial, Quirino Ordaz comentó que a nivel federal ya les informaron que no habrá incentivos a los impuestos federales, pero en Sinaloa ya se dio una prórroga para mantener los incentivos fiscales que se dan hasta el mes de marzo, que serán sostenidos hasta el último día de abril, que es un apoyo para evitar aglomeraciones en las Unidades de Servicios Estatales, y como una ayuda a la economía familiar.

Durante los días de contingencia, no cerrarán las oficinas de Servicios Estatales, pero se les dará protección a los trabajadores mayores de 65 años de edad, a los enfermos y a las mujeres embarazadas para que estén en su casa, aseguró.

Trámites

A partir del lunes, muchas personas han estado acudiendo a la USE de Culiacán, donde se han dado largas filas para ingresar, aunque dentro de las instalaciones entran pocos usuarios. «En la USE se están tomado las medidas sanitarias, se están fortaleciendo. Estamos exhortando que se hagan trámites en línea, pero hay mucha cultura todavía de ir directamente a las unidades a hacer los pagos, por eso están tomándose las medidas para protección de la gente, que no haya grandes bolas, y sobre todo por eso buscamos ampliar el periodo, para que se disperse más», dijo Ordaz Coppel.