Quirino no debió de dejar a Tirado de encargada en el Ismujeres

Sinaloa.- Al considerar que, el Congreso del Estado ya había hecho un pronunciamiento en contra de la permanencia de Reyna Araceli Tirado al frente del Ismujeres, el gobernador no debió nombrarla como jefa o encargada del despacho, manifestó la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava.

Dijo que, aunque la ley no prevé las disposiciones en caso de designar a un encargado o jefe del instituto en lo que, se nombra a una nueva directora al frente, por congruencia, Reina Aracely no debió seguir en el cargo, dando seguimiento a los trabajos que, ya se había dicho por los diputados que no eran productivos.

“La ley no dice con claridad que procede tampoco dice que se pueda nombrar, yo no la nombraría, en lo particular, no lo hubiera hecho ya que había un pronunciamiento de no ratificación”, dijo.