Quirino pide respeto tras destrucción de ciclovía en el Rolando Arjona

Culiacán, Sinaloa.- Luego de que desde el día de ayer, comenzaran a circular fotografías del puente vehicular del Rolando Arjona que ya había sido destruido, al romper y desprender algunos topes que cuidan la ciclovía del mismo, Quirino pidió respeto a la población hacia la obra pública.

Al menos dos fotografías son las que se han compartido entre la población culichi, en una de ellas, vemos un auto compacto que circula sobre el carrill asignado a las bicicletas en el mismo bulevar.

En la segunda, se acusa a un camión de carga como el culpable de derribar los topes que cuidan la ciclovía.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel señala que su administración sola no puede sola con el progreso en el estado, que por ello, necesita que la población ponga de su parte siendo respetuosos y con ganas de hacer las cosas bien.

Así no se puede avanzar, sin respeto, sin ganas de hacer bien las cosas, nosotros no podremos solos cambiar a Sinaloa, necesitamos de ustedes, que respeten. Sobre todo que de verdad quieran una mejor vida. ����‍♂️����‍♂️ https://t.co/QcVkQ3ya3k

No pues así no se pueden dar mejores servicios. Si nosotros mismos no los cuidamos, está nuevo, ¿Qué nos cuesta respetar?