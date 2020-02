Quirino toma protesta a 18 consejeros ciudadanos del CESP

Culiacán, Sinaloa.- Al presidir la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel reconoció el aporte, opinión y capacidad que ponen los consejeros ciudadanos para contribuir en el fortalecimiento de las instituciones públicas, mediante las cuales se trabaja para construir las condiciones de paz y seguridad.

Acompañado de comandantes del Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, así como de los titulares de la Secretaría de Seguridad Publica y Fiscalía General del Estado, Quirino Ordaz sostuvo que si bien Sinaloa va bien en los indicadores en comparación a otras entidades del país, ubicándose en el lugar 26 de incidencia delictiva, es necesario no bajar la guardia y seguir reforzando todas las estrategias y avenidas en esta que, dijo, “es una tarea de todos los días”.

En ese sentido, anunció la adquisición de 50 nuevas patrullas para reforzar el equipamiento de las corporaciones, gracias a que se incluyó este paquete en el fondo de Seguridad Pública, lo cual permitirá mejorar los tiempos de desplazamiento para prevenir y combatir el delito.

Por otro lado, felicitó el trabajo de la Fiscalía General de Justicia por los resultados que ha venido presentando, combatiendo la impunidad mediante un trabajo de inteligencia y coordinación, que sirven de ejemplo y modelo para la sociedad.

Foto: Especial

Quirino Ordaz, en este marco, pidió sumar al esfuerzo de este Consejo, a más empresarios, colectivos y al ISMUJERES, para hacer un movimiento social para atender lo que consideró un gran tema, como es la violencia en los hogares pues la autoridad no puede sola.

“Hay que hacer un verdadero movimiento social, movimiento civil o movimiento ciudadano en torno a esta causa. De otra manera el tema va a seguir ahí, va a seguir creciendo, vamos a ir viendo cada vez hechos y consecuencias que nos vamos a arrepentir de no haber puesto nuestro grano de arena en ese tema”.

Instruyó a Renato Ocampo Alcántar, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y moderador de este encuentro, de quien valoró que está haciendo un muy buen trabajo, a que independientemente de todos los programas sociales que implementa, diseñe una ruta de trabajo para que en la próxima reunión “nos enfoquemos en darle toda la atención y prioridad a este gran tema que tiene y padece la sociedad sinaloense”.

Entre los acuerdos a los que se llegaron en esta reunión protocolaria, destaca el realizar reuniones regionales de carácter mensual a fin de concretar estrategias en temas específicos como Violencia Familiar, Feminicidios y Respeto a la Legalidad.

Foto: Especial

En el marco del evento se tomó protesta de Ley a 18 consejeros ciudadanos de este cuerpo colegiado, cabe destacar que se ratifican como Consejeros Ciudadanos propietarios a Ricardo Jenny del Rincón y José de Jesús González Sánchez, así mismo, se les hizo un merecido reconocimiento a 6 Consejeros ciudadanos salientes por su amplia trayectoria en el organismo.

En su turno, Ricardo Jenny del Rincón, coordinador del CESP, expresó que el nombramiento que hoy se da a estos nuevos consejeros es muy importante para conservar el carácter ciudadano y plural de este Consejo Estatal de Seguridad Pública, y reconoció quiero en el gobernador Quirino Ordaz las muestras de apertura que reafirman su compromiso con esta noble institución que me digno en coordinar.

“La fortaleza de este nuevo consejo estará en la pluralidad de las voces e ideologías que lo conforman; se integra por hombres y mujeres de un amplio conocimiento y experiencia en temas de seguridad y justicia, que sin duda aportarán todos sus conocimientos a la otra parte de consejeros que son jóvenes, hombres y mujeres entusiastas con muchas ganas de participar activamente en un órgano ciudadano como este. Quiero destacar a todos que el sur, el norte y el centro de nuestro estado están debidamente representados en este nuevo consejo. Esto sin duda es importante para la visión que se aportará a esta mesa desde las regiones que vienen a darnos un panorama más amplio sobre la opinión de los diversos sectores de Sinaloa, cada quien desde sus lugares”.

Estuvieron presentes funcionarios de los tres órdenes de gobierno, consejeros ciudadanos, las y los presidentes municipales de Culiacán, El Fuerte, Badiraguato, Choix y Concordia.

CONSEJEROS PROPIETARIOS



• Lic. Ricardo Jenny del Rincón.

• Lic. José de Jesús González Sánchez.

• Lic. Alejandro Gastélum Carlón.

• C. Juan Burgos Franco.

• C. Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez.

• C. Giancarlos Parolari González.

• C. Enrique Ibarra Calderón.

• Lic. Alicia María Sánchez Arellano.

• Ing. Reginel Gaxiola Armenta.

CONSEJEROS SUPLENTES



• C. Rodolfo Campoy de la Vega.

• C. Miguel Enrique Calderón Quevedo.

• C. José Lauro Meléndrez Parra.

• C. Perla María Bejarano Velázquez.

• C. Georgina Ruiz Valenzuela.

• C. Jorge López Valencia.

• C. Flavio Sánchez Montoya.

• C. Enrique Rodarte Espinoza de los Monteros.

• C. Ricardo Velarde Cárdenas.