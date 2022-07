“Quisiera algún día ser secretario general de la FIFA”: Alan Tamayo, gestor deportivo

Sinaloa.- Con apenas 23 años de edad ya puede presumir de haberse graduado de una universidad europea, haber realizado un certificado del nivel de la UEFA y trabajado para la selección nacional. Es originario de Culiacán, Sinaloa, y en exclusiva habla para Debate sobre su aventura por Europa y su carrera como gestor deportivo en el mundo del futbol. Se trata de Alan Tamayo Gómez Llanos, quien salió de su zona de confort y emprendió el vuelo a Europa en el 2017 para adquirir el mayor conocimiento posible sobre el mundo del deporte.

¿De dónde empezó tu amor por el futbol?

Empezó desde que jugaba futbol en la escuela. Empecé jugando con amigos en el recreo y después en partidos cada fin de semana. Pero en sí, yo creo que mi amor por el futbol empezó con el FC Barcelona cuando estaba Giovani dos Santos, Rafa Márquez, Ronaldinho.

Ese equipo me enamoró y de ahí lo seguí muchísimo. Me empecé a interesar por el futbol mexicano años después y soy americanista, también apoyo a la selección siempre. Este arraigo surge desde los 7 u 8 años y desde entonces no lo he dejado, yo todos los días respiro futbol y esa es la pasión que me ha llevado a prepararme y tener la carrera que elegí.

Platícame de tu carrera, ¿cómo te surge la idea de irte a Europa a estudiar?

Yo me gradué de preparatoria en el 2017, y mi pasión y lo que más me llamaba la atención era el futbol. Siempre he tenido la filosofía de hacer lo que me gustaba, tuve ratos que me gustaba mucho el cine, pero al final me decidí por el futbol y busqué algo enfocado en ello.

Busqué en México, no había tantas opciones en ese tiempo, ahora creo que hay más, pero fue entonces que me decidí por irme a España porque es un país que arropa bien al mexicano, que es fácil adaptarse y pues había una carrera que me llamó la atención, que se llama Gestión Deportiva. Es en la Universidad Europea de Madrid. Me llamó la atención que también tenía vínculo con el Real Madrid, entonces el que tuviera seguimiento después de graduarme como una maestría y prácticas también me llamó la atención.

Ahí en España hice la universidad, después me gradué e hice la maestría en la escuela del Real Madrid, ahorita estoy en la maestría. Ya estando en Europa aproveché el buscar más, porque me encanta a mí siempre estar aprendiendo más y más, preparándome. Hice algunos cursos online durante la pandemia también, hice uno que otro en la Ciudad de México, en Harvard en administración, y luego busqué otro más cañón que me diera una preparación más fuerte en el futbol, fue entonces que busqué algo en UEFA, que es la Unión Europea de Futbol Asociación, y, pues, me encantó. Fue difícil porque te piden requisitos para entrar, te piden experiencia en la industria del futbol, yo emprendí un medio digital hace seis años y de ahí obtuve experiencia, he trabajado con el Club América y la selección nacional de México.

Quería aplicar al certificado de UEFA, que es la cumbre del futbol mundial, pero había más de nueve mil candidatos en todo el mundo y tuve la suerte de que me eligieran. La inscripción fue en febrero, tuve que pasar filtros y luego un video presentándome y diciendo lo que quería, y según hasta mayo me decían si quedaba o no; llegó la fecha y no me llegaba nada y dije no, pues ya no me eligieron y fue hasta junio cuando me dijeron que se había abierto un cupo y que me querían a mí.

Para quien no conozca sobre tu carrera, ¿pudieras describirnos en qué va enfocada?

Claro, el nombre en sí es Grado en Gestión Deportiva. Viene siendo como una administración de empresas, pero enfocada en deportes. No es nada más futbol, abarca cualquier deporte, desde baloncesto, beisbol, natación, todos los deportes en sí. La verdad no estaba tan a gusto con eso, es por eso que decidí hacer algo más enfocado al futbol y fue lo que hice con UEFA.

¿Dónde laboras actualmente?

Actualmente laboro en México, tengo mi empresa y estoy colaborando con la selección nacional de México en la parte de EA Sports, y pues obviamente estoy buscando opciones, he recibido ofertas para laborar en equipos de aquí en México, también busco en Europa, pero creo que actualmente mi futuro cercano será estar laborando aquí en México, ya sea con clubes de futbol o en la Federación Mexicana.

¿Dónde sería el trabajo de tus sueños?

Tengo dos. En España sería el trabajar como director deportivo del FC Barcelona, y yéndome más para arriba sería ser secretario general de la FIFA, ese es mi tope. Ojalá se me cumpla esto en muchos años más, esos dos serían mis puestos ideales.

¿Tienes el dato de cuántos mexicanos y cuántos sinaloenses han hecho la misma carrera que tú en España?

Sinaloenses yo creo que pudiera decirte que soy el único, la verdad no he conocido a alguien más. Durante mis cuatro años de estudios en España me topé con algunos dos o tres, máximo, de mexicanos en toda la licenciatura. Yo estuve en la generación 7, pero en toda la historia no creo que hayan sido más de 10 mexicanos, lo dudo mucho, tal vez algunos seis o siete.

¿Qué se siente representar a Sinaloa a nivel internacional, tanto en España como en la UEFA?

La verdad es que siempre me ha dado mucho orgullo, he tenido experiencias internacionales durante muchos años y siempre será un orgullo decir que soy de Culiacán, que soy de Sinaloa.

Es una responsabilidad porque sé que no muchos tienen la oportunidad, es por eso que también estoy aquí para promocionar a la gente e invitarla para que se prepare. Cada vez hay más oportunidades para meterse a la industria del deporte, es difícil pero nada imposible. Para mí es un orgullo ser un sinaloense, yo quiero llevar el nombre de Culiacán a todo el mundo. Siempre estará Sinaloa bien representado conmigo.

¿Qué fue lo más difícil de tomar la decisión de irte a España?

La verdad fue el irme solo. No es como que digas, me voy a ir a Monterrey, allá tengo familia. Yo me fui completamente solo, la sufrí los años de la carrera, pero es algo que tenía que hacer, hay que sufrir, son sacrificios que se tiene que hacer si se quiere romperla en Europa. Hay gente que le tiene miedo a eso, pero al final encuentras amigos, compañeros y maestros que te arropan y lo hacen más fácil. El sueño y la aspiración de lograr algo grande me inspiró a tomar la decisión.

¿Qué ha sido lo mejor de vivir en España?

Vivir la experiencia, vivir algo totalmente diferente, es un país diferente, otras culturas y tradiciones, pero es algo muy divertido. Hasta el ambiente en los estadios es distinto, he conocido gente de todo el mundo y está muy padre. He conocido gente de Egipto, Jordania, Brasil. Lo mejor de esto es conocer gente de todo el mundo.

¿Qué tan importante fue el apoyo de tu familia?

Es superimportante porque sin el apoyo de ellos no puedo hacer eso. Siempre tienes que tener el apoyo, yo tuve la fortuna que tenía padres que me apoyaron, incluso mis abuelos y hermanos. El mensaje también está para los padres, que le permitan estudiar a sus hijos lo que quieren.

¿A qué personalidades del deporte has conocido?

Tuve la oportunidad de estudiar en la escuela del Real Madrid y ahí me tocó conocer a Emilio Butragueño, Raúl González y Roberto Carlos. Aquí a nivel nacional conozco jugadores como Miguel Layún, Gerardo Torrado, Edson Álvarez y Guillermo Ochoa.

¿Qué mensaje le mandas a todos aquellos que buscan romper paradigmas como tú?

Que tengan actitud, deben de tener las ganas y salir de su zona de confort. Busquen la oportunidad, propónganselo y lo van a lograr.

Momentos destacados en su carrera

Alan Tamayo Gómez Llanos emprendió el vuelo rumbo a España en el año 2017, con solo 18 años de edad, para estudiar lo que le apasionaba.

2017

El joven culichi ingresó a la Universidad Europea de Madrid, España, para estudiar Gestión Deportiva. Ahí estuvo durante cuatro años.

2021

Después de graduarse en España, el culichi realizó el Certificado en Administración de Futbol de la UEFA, donde fue aceptado de entre nueve mil aspirantes.

2022

Alan Tamayo ha estado colaborando con la selección nacional de México, esto en el área de EA Sports.

2022

En su experiencia en Europa, Alan Tamayo ha asistido a diferentes eventos de la UEFA y tuvo entre sus manos el trofeo de la Champions League.

El Perfil

Alan Tamayo Gómez Llanos, gestor deportivo

Lugar y fecha de nacimiento: Culiacán, Sinaloa

16 de marzo de 1999

Edad:

23 años

Ocupación:

Gestor deportivo

Educación:

* Graduado de la carrera de Gestión Deportiva en la Universidad Europea de Madrid

* Certificado en Administración de Futbol de la UEFA.