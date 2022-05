Quitar a Cuén Ojeda y poner a otro funcionario, obliga a dar mejores resultados en la Secretaría de Salud: PRI

Culiacán, Sinaloa.- Al Partido Revolucionario Institucional (PRI) respeta la decisión del gobernador Rubén Rocha Moya de remover a Héctor Melesio Cuén Ojeda de la Secretaría de Salud, y comunicaron que cualquiera que sea nombrado como funcionario estatal tiene que dar mejores resultados.

Ricardo Madrid Pérez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, dijo que el líder moral del PAS, es un hombre de política, que buscará aportar desde la trinchera en donde se encuentre.

Insistió que los diputados del PRI no tienen que dar ninguna opinión sobre la remoción de Cuén Ojeda del gabinete, y que es únicamente una decisión y corresponde a una libertad del gobernador Rocha Moya, de nombrar o quitar el cargo a los funcionarios que considere para el buen funcionamiento de su gobierno.

"Deja de ser funcionario (Cuén), ahora se dedicará a lo que él determine, y no tengo idea y no me corresponde hacer prejuicios, y mi respeto hacia él y no tengo nada que decir, que es una decisión del gobernador y hay que ser respetuosos", insistió.