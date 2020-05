Rastreadoras de Sinaloa invitan a manifestarse digitalmente el Día de las Madres

Sinaloa- Se acerca el Día de las Madres, celebración que se opacará ante la emergencia sanitaria que se vive actualmente; los festejos no se llevarán a cabo de manera normal.

Para miembros de colectivos de rastreadoras, esta vez también será diferente, ya que no podrán marchar por las calles para exigir a las autoridades respuestas por sus desaparecidos, como en años pasados.

Por lo tanto, convocaron a una manifestación digital que llevará el hashtag #CorazonesEnMarcha para así dejar en claro que siguen en la lucha.

Llaman a unirse

La convocatoria surge desde la página del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, de la cual es vocera María Isabel Cruz, fundadora del colectivo de rastreadoras Sabuesos Guerreras A.C.

“Queremos tupir todas las redes sociales con las fotografías de las madres que andan buscando a un hijo, y también puede ser la foto de algún familiar desaparecido. No queremos dejar pasar desapercibida la fecha porque nosotras no tenemos nada qué celebrar”, señaló Isabel Cruz.

Como distintivo ante la contingencia, se está pidiendo que quien porte la foto lleve un cubrebocas con la leyenda “dónde están”.

La convocatoria inició desde ayer y culminará el 10 de mayo, Día de las Madres, con una serie de plantones por parte de las rastreadoras.

No descansarán

María Isabel comentó que tomarán acciones para que las autoridades no se tomen a la ligera esta convocatoria por ser de manera digital, y añadió que se plantarán en la cede de Gobierno, enviando el mensaje para que se percaten que las madres no se cansan de buscar a sus familiares y que no se detendrán a pesar de la contingencia.

“Estamos invitando a artistas, periodistas, cualquiera que nos ayude a visibilizar el problema porque no queremos que pase desapercibido, ya que las autoridades son las que en estos días están desaparecidas”.

Por último, la líder del grupo y promotora del movimiento, argumentó: “Tenemos pensado hacer un plantón en Palacio de Gobierno, Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda, y el día 10 veremos si podemos acudir a poner lonas y fotos de nuestros desaparecidos en Catedral, ya que sabemos que el primer cuadro de la ciudad está cerrado”.

Las manifestaciones físicas las haremos de manera responsable, portando los equipos de protección y las medidas de seguridad.

Por último, María Isabel Cruz invitó a sumarse a la causa a todo aquel que tenga familiares desaparecidos, sin importar el colectivo que sea, ya que es el momento de manifestarse y buscar a las autoridades.