Rastreadoras en Sinaloa piden una camioneta 4x4 a el youtuber Markitos Toys

Culiacán.- Luego de que ayer el youtuber Markitos Toys realizara una dinámica donde escondió las llaves de un vehículo ripo Mustang en el parque Las Riberas de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y el que las encontrara se lo ganaría, el grupo de rastreadoras de personas desaparecidas Sabuesos Guerreras lanzó una petición a Markitos para que les regale una camioneta 4x4.

A través de redes sociales, la presidenta del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras, María Isabel Cruz Bernal compartió: "Alguien puede decirle a Markitos Toys que Sabuesos Guerreras necesitamos una camioneta 4x4, que si nos la regala", publicación que está siendo compartida por muchos usuarios de Facebook.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Roban camioneta de Sabuesos Guerreras y le cortan los frenos

La mañana del viernes 24 de enero de este año, Debate reportó que las integrantes de Sabuesos Guerreras denunciaron que les fue robada la camioneta "sabuesomovil" durante la madrugada. Dicha camioneta es utilizada para realizar búsquedas.

En ese momento una de las rastreadoras informó que interpusieron la denuncia correspondiente ante la autoridad correspondiente, y señalaron que les parecía extraño que el robo ocurriera cuando el colectivo se encontraba en platicas con el Gobierno del Estado de Sinaloa y la Comisión Estatal de Búsqueda.

Después de más de una semana, el 1 de febrero fue localizada y entregada la camioneta a Sabuesos Guerreras; sin embargo, cuando fue utilizada por primera vez luego del robo para transportarla del corralón hacia la oficina, la presidenta María Isabel se llevó un gran susto "Ayer lo agarré para moverme y pues resulta que tenía los frenos cortados", explicó "Alcanzó a llegar la policía y alcancé a chocar y a detenerme", señaló la presidenta del colectivo.

Además, detalló que la única pertenencia faltante de la unidad era el botiquín de primero auxilios. En ese momento, la presidenta mencionó que pretendían vender la camioneta, ya que no se sentirían agusto en ella. "Lo que queremos es venderlo porque ya no nos vamos a sentir a gusto en ella (...), y con ese dinero comprar otro”, dijo María Isabel, asegurando no tener interés en obtener apoyo por parte de gobierno.

Destruyen dron de rastreadoras a balazos

El 27 de mayo de este año el grupo de búsqueda de personas desaparecidas Sabuesos Guerreras se encontraba realizando una búsqueda en la colonia Las Coloradas en Culiacán, Sinaloa, con apoyo de un dron sobre la laguna que se encuentra en el lugar. Algunas mujeres que se encontraban dentro del agua escucharon un disparo y vieron caer el dron al agua.

Luego de este suceso, el colectivo optó por retirarse, comentando que en dicho sector no hay condiciones para realizar la búsqueda porque hay muchos jóvenes viendo y cuestionando lo que hacen. Además, detallaron que no interpusieron denuncia ante la Fiscalía General del Estado porque sintieron que no les prestaría atención.

Markitos Toys regala vehículo Mustang en Culiacán

Este 6 de noviembre, el youtuber Markitos Toys publicó un video en Youtube donde lanzó una dinámica para que alguno de sus seguidores se ganara un vehículo tipo Mustang en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

En dicho video, el youtuber explicó que había escondido las llaves del vehículo en el parque Las Riberas y que la primer persona que las encontrara sería el ganador. Como única regla del concurso, señaló que era obligatorio usar cubrebocas en todo momento, ya que toda persona que no lo portara quedaría automáticamente descalificado, incluso si encontraba las llaves.

Esta dinámica causó mucha movilización en el parque, donde población de todas las edades comenzaron a arribar para hacer la búsqueda y lograr llevarse el Mustang a sus casas. Tras una hora de que Markitos Toys publicara el video, ya había un ganador.

Toda la plebada que quería venir a buscar las llaves del carro, ya no se echen la vuelta porque ya hay gente aquí, un chavalito las encontró. ¡Felicidades chavalón!", dijo Markitos Toys en Instagram.

Además, anunció Markitos Toys que próximamente seguiría con más dinámicas para regalar dinero a la población como lo ha hecho durante la pandemia apoyando a zonas marginadas de Culiacán, Sinaloa.

Debido a esto, el colectivos Sabuesos Guerreras lanzó la petición para que le hagan saber a Markitos Toys que necesitan una camioneta 4x4 para continuar con las búsquedas de personas desaparecidas en Sinaloa.