Ratifica TEPJF diputación pluri a la priista Gloria Himelda Félix Niebla

Sinaloa.- La Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó el recurso de reconsideración interpuesto por el Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa, que reclamaba un error en la aplicación de la fórmula de repartición de las diputaciones plurinominales, que finalmente quedó asignada a la priista Gloria Himelda Félix Niebla.

El abogado del PAN, Marco Antonio Zazueta consideró que fue juzgado con ligereza, al argumentar que no tenía fondo de constitucional.

Dijo que los magistrados no le entraron, ante la enorme carga de trabajo, que hubo muchos asuntos que los desecharon durante la madrugada, pero finalmente “ellos mandan y terminada la integración de los 40 diputados locales en el Congreso de Sinaloa”.

El abogado enfatizó que en la primera sentencia le dieron la razón a sus quejas, y dejaron sin efecto la asignación, pero la Sala Regional Guadalajara, le agregó el elemento que no trae la ley que se denominada “votación depurada.

Leer más: ¿Quién es Enrique Inzunza Cázarez, el próximo Secretario General de Sinaloa en el gobierno de Rubén Rocha?

Con esto no hay más que hacer en los tribunales, pero se deja el precedente que la Sala Regional introdujo ese nuevo elemento más a la ley electoral del estado, y que se busca, no existe ningún antecedente. La sentencia no ha sido publicada en y las partes siguen sin ser notificaciones.