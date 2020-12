Raúl necesita una carriola especial y apoyos por su parálisis cerebral en Culiacán

Sinaloa.- Raúl Arturo Medina Valenzuela de 28 años de edad lleva una vida muy complicada al padecer de parálisis cerebral, por lo que junto a su mamá quien lo cuida y le da todas las atenciones desde su nacimiento necesitan de apoyo para poder salir adelante en Culiacán.

El joven a pesar de que ya es un adulto tiene que tener todas las atenciones de un niño pequeño, pues no puede caminar ni hablar y su madre es quien se encarga de todas sus atenciones y cuidados personales.

Raúl necesitaba de una carriola especial para poder que su mamá lo bañe y lo mueva de un lugar a otro dentro de su hogar, pues el no puede valerse por si mismo y su mamá ya no tiene la misma facilidad de hace tiempo para darle todas las atenciones.

Luz del Alba Valenzuela Quintero madre del joven explicó que además de todas las atenciones que requiere su hijo Raúl, también necesita de pañales tena que vienen en tela o plástico y tratamiento controlado para mantenerlo estable y no tenga alteraciones por su condición médica.

"Es muy desesperante porque no tengo de dónde echar mano, solo la pensión de mi esposo pero cuando fui por ella recientemente me dieron junto con aguinaldo y me asaltaron me dejaron sin nada", expresó.

Ante las carencias y la difícil situación en que la viven Raúl y su madre tienen que pedir alimentos a crédito en un abarrote en el domicilio que viven para poder comer, pues al llegar el pago de pensión es cuando cubren la cuenta para continuar pidiendo.

La madre comentó que es un cuento de nunca acabar, pero si no pide crédito en la tienda no logran tener alimentos en su hogar ya que viven solos y no tienen forma de adquirir otros apoyos.

"Hemos estado saliendo adelante por el apoyo que nos dan a veces los vecinos que nos comparten comida, pero para comprarle pañales a mi hijo y tenerle sus medicamentos si esta muy complicado", añadió Lucía.

Raúl y su madre viven en la colonia Loma de Rodriguera a un lado del centro de salud, por lo que las personas que puedan apoyarlos con despensas, pañales o algún otro apoyo pueden llamar al número 6677748775.