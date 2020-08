Raúl pide apoyo a la población de Culiacán para no perder su pierna

Sinaloa.- Raúl Hernández León, un habitante de Culiacán se dice muy desesperado porque no ha recibido apoyo para alimentación, ni respuesta de la Secretaría de Salud de Sinaloa para operarse su pierna izquierda, de la cual requiere retirarse unos clavos que se le infectaron .

Raúl se fracturó una pierna en 2013, por ello, en aquel entonces le pusieron varios clavos por la fractura, pero asegura que nunca le dijeron que se los tenía que retirar y desde hace algunas semanas ha venido padeciendo una infección en la pierna, la cual ya no le permite levantarse de la cama.

Asegura que los dolores son tan fuertes que no puede descansar. Su deseo es poder curarse para irse a trabajar porque ahorita no puede hacer nada y le desespera no poder conseguir alimentos con su propio esfuerzo.

Raúl pide a la ciudadanía que lo apoyen con alimentos y para operarse la pierna pues su mayor temor es perderla. Quien desee apoyarlo puede hablar al 6674628190.