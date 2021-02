Reabrirán tianguis de Culiacán este domingo bajo nuevos reglamentos

Sinaloa.- El día de ayer, viernes 5 de Febrero, tiangueros de Culiacán sostuvieron una sesión de cabildos con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, sobre la reapertura de los tianguis en la ciudad.

El acuerdo al que se llegó fue de abrir los nueve tianguis de Culiacán este primer domingo del mes, 7 de febrero, y hasta el domingo 14 del mes como prueba para observar si se obedecen las nuevas medias y sanciones a quienes no usen cubrebocas.

Al pasar el lapso de prueba, y de estar todo en orden, entonces se podrá continuar con la actividad y siguiendo con las medidas sanitarias, bajo la amenaza del Ayuntamiento de volver a clausurarlos en caso contrario.

Precisamente para respetar las medidas contra Covid-19, se crearon dos nuevos reglamentos, uno para tianguistas y otro para público en general.

Regalmento Público en General

1. Nadie entra sin cubrebocas a los tianguis.

2. No niños menores de 12 años

3.No mujeres embarazadas.

4. No Personas con discapacidad visible.

5. No adultos mayores de 70 años.

6. Se Arrestarán a personas que no quieran usar el cubrebocas.

Reglamento para Tiangueros

1.- Se sancionará a quien no use el cubrebocas.

2. No podran ingresar automóviles al interior del tianguis. Se los llevará la grúa.

3. Los que venden comida será solo para llevar , no pueden tener mesas.

4. Respetar lo espacios .

5. Sanción si le venden a alguien que no use cubrebocas.

Se informó que elementos de la policía municipal y protección Civil apoyarán como guardianes de prevención de la salud para que se respeten los regalmento anteriores.