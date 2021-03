Reaccionan a encuesta de alcaldes de Sinaloa

Sinaloa.- La encuesta realizada por Debate sobre los alcaldes de cinco municipios de Sinaloa (Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán) causó diversas opiniones por parte de actores políticos en el estado, pero también de los propios presidentes municipales.

Luis Guillermo Benítez Torres, alcalde de Mazatlán, agradeció los resultados que lo ubicaron como uno de los mejores calificados por parte de los ciudadanos que representa; mientras que Jesús Estrada Ferreiro destacó tener otros datos.

Pier Angely Camacho, alcaldesa de Salvador Alvarado, agradeció los resultados, y Aurelia Leal, presidenta de Guasave, apuntó a que, en comparación con otros municipios, están mejor posicionados. Si bien el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman, decidió no dar su opinión, líderes de partidos opinaron que el Gobierno del morenista ha quedado a deber.

“Ha sembrado división”: Diego Castro Blanco, Canaco Culiacán

“Lo que uno siembra, cosecha; y el señor alcalde (Jesús Estrada Ferreiro) ha sembrado divisionismos, rencores, retiro de apoyos, condiciones complicadas para ejercer el comercio y se ha mantenido en conflicto con varios sectores. Las Cámaras jamás nos sentimos apoyados y solo observamos obstáculos. Todos los sectores nos quejamos de su desempeño, por lo que el resultado de la encuesta plasma el sentir de la ciudadanía y de los empresarios. Merecemos mejores perfiles para la dirigencia del municipio”.

“Es el mejor halago que me pueden dar como funcionario público”: Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente municipal de Mazatlán

“Es un reconocimiento a mi esfuerzo y trabajo, el que los encuestados por EL DEBATE me consideren el alcalde mejor calificado. Es el mejor halago que me pueden dar como funcionario público. Mi trabajo al frente del Ayuntamiento lo he realizado con gusto y agradecimiento a los ciudadanos, que me han brindado su confianza. Prometo seguir trabajando por Mazatlán y sus habitantes”.

“Agradezco a la ciudadanía su reconocimiento”: Pier Angely Camacho, Alcaldesa sustituta de Salvador Alvarado

La alcaldesa sustituta Pier Angely Camacho de Ortiz manifestó estar agradecida con los resultados de la encuesta por las respuestas de la ciudadanía, que la califican con un porcentaje de desempeño igual que el realizado por su finado esposo, Carlo Mario Ortiz Sánchez, en su periodo de Gobierno. Percibe los resultados de la encuesta como un reconocimiento de parte de la ciudadanía. “Agradezco a los ciudadanos que me están viendo en el Gobierno al igual que se calificó a mi esposo”.

“A mí la gente en la calle me quiere”: Jesús Estrada Ferreiro, Presidente municipal de Culiacán

“Como dice mi amigo, ‘yo tengo otros datos’ y muy contradictorios a esos. A mí la gente en la calle me quiere, con esas palabras te lo digo, me aprecia”.

“A mí, en lo particular, cuento lo que la gente, en vivo, me dice, y no he visto uno solo en ese sentido que me rechace en la calle, que me ofenda, que me hagan una... algo, un desprecio. Lo más que me dicen: ‘¿qué onda con los baches?’, ‘sácale la vuelta”, ‘eso es todo’… pues es broma ya, pero toda la gente me quiere; y los que no, pues es problema de ellos, ¿verdad?”.

“No sorprende resultado de la encuesta”: Aurelia Leal López, Alcaldesa de Guasave

“En el caso de Ahome, no me sorprende para nada que Manuel Guillermo Chapman Moreno haya salido muy mal evaluado. Nosotros recorremos las colonias, las comunidades todos los días, y la gente nos muestra su molestia y decepción por la autoridad municipal, porque se sienten poco o nada atendidos en diversos rubros, como en el tema de servicios públicos, que es uno de los principales reclamos que la gente ve, parques y jardines en pésimas condiciones, parques y plazuelas en las sindicaturas donde las familias no pueden pasar ni una tarde agradable; los campos deportivos en el abandono. También en el tema de la ciudad, la gente ha sentido mucho los baches y socavones en todo el municipio que, pese a que ha cobrado vidas humanas, aún no hay atención en este tema. Hay mucha molestia en la ciudadanía del municipio y se ve reflejado en esta encuesta”.

“Chapman ha dejado mucho qué desear”: Ana Karely Soto Angulo, Presidenta PAN Ahome

“Como oposición, hemos sido muy críticos ante la falta de trabajo y atención a nuestro municipio. Hemos hecho denuncias públicas e incluso se le entregó una carpeta al presidente con la ubicación de cada bache en la ciudad. No es posible que un día sí y otro también caigamos en alguno de estos baches. En esta encuesta se refleja el sentir de los ahomenses al ser calificado el mantenimiento de las calles como la falla número uno. Se los dijimos y siguen sin atenderlo. El servicio de recolección de basura está en las mismas. Creo que cada quien desde nuestras casa pudimos notar el cambio que se hizo para desmejora”.

“Sale mal evaluado porque tiene mala asesoría”: María de los Ángeles Valenzuela, Presidenta PRD Ahome

“Se ha dedicado más a hacer política que a gobernar, y es lógico que tenga problemas de aceptación de la ciudadanía, sobre todo de la zona urbana. Ha tenido mal asesoramiento de cómo llevar un Gobierno municipal, ya que ha descuidado su trabajo como munícipe. Hay problemas de todo tipo y, desgraciadamente, es lo que se ve de este Gobierno. Además, sinceramente, para él ha sido más importante la política y el golpeteo constante hacia sus oponentes, y ya sabemos que tenemos rivales políticos, pero no es por eso que tengamos que dedicarle más tiempo a eso, sino que se debe dedicar a gobernar y a estar al pendiente de lo que pase en el municipio en todos los aspectos. Es por eso que sale mal encuestado, porque su trabajo deja mucho que desear”.

“Vemos rechazo a los Gobiernos de Morena”: Jesús Valdés, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI

“Sin duda, vemos que los malos Gobiernos de los municipios de Morena van todavía a la baja; seguimos viendo cómo la sociedad rechaza este mal Gobierno de los municipios encabezados por Morena. Nos da mucho gusto que los Gobiernos encabezados por los priistas se mantengan bien asimilados, como el de Salvador Alvarado, y vamos a seguir construyendo una agenda de trabajo que nos permita a todos nosotros ahorita mantener la unidad, la cohesión, y, sobre todo, fortalecer mucho nuestra estructura”.