Reaccionan a encuesta sobre los partidos políticos en Sinaloa

Sinaloa.- La última encuesta publicada por Debate sobre ¿por qué partido votarían los ciudadanos si hoy fueran las elecciones en Sinaloa? generó importantes reacciones en dirigentes de partidos, analistas políticos y líderes empresariales en el estado.

Las figuras públicas cuestionadas destacaron que la encuesta muestra una gran cantidad de indecisos, por lo cual los candidatos tienen un amplio margen para lograr conseguir su voto. Además destacaron que nadie debe confiarse todavía.

“Habría que esperar la próxima medición con las campañas”: Roberto Soltero, Analista político

“La encuesta se hizo en un periodo donde todavía no se inician las campañas, donde todavía no hay pronunciamientos, sin embargo, la intención del voto marca una tendencia muy definida hacia el partido Morena con su candidato Rubén Rocha Moya. Esta encuesta toma la opinión de las personas, pero hay una gran cantidad de indecisos y entonces no se sabe o no contestaron por qué partido votarían. Es muy significativa la manera en la que se dio esta encuesta, habría que esperar la próxima medición para valorar con plenitud la intención del voto en razón del contraste de las propuestas de campaña”.

“Lo importante es que se le pregunte a la gente”: Jaime González, Analista político

“Todos los estudios que se presenten en ese sentido en los procesos electorales, todos aportan algo. Se puede estar de acuerdo o no en cuanto al método, el sistema, la circunstancia estadística, pero lo importante es que se pregunte a la gente. Se debe recordar que las encuestas no votan, sirven como instrumento para que los candidatos y los partidos sepan cómo están hasta ese momento. Si algún aspirante se da por ganado en la elección o por perdido de la elección con base a esta o cualquiera otra encuesta, está equivocado. Este es un estudio serio, profesional que aporta para que la gente se acerque que más al proceso electoral”.

“Ninguno de los partidos tiene el triunfo en su bolsa”: Fernando Zepeda, Analista político

“Los resultados reflejan que Morena va adelante, no es una sorpresa de que sigue a la cabeza de todas las encuestas que se han realizado y esta. Lo interesante aquí es el porcentaje de personas que todavía están indecisas, que no saben por quién van a votar. Será una elección interesante porque tendrán los candidatos en sus manos la posibilidad de convencer a aquellos que todavía no están decididos por quién votar. Eso me lleva a decir que la moneda, efectivamente, está en el aire. Ninguno de los partidos, ninguno de los candidatos, puede asegurar que tiene el triunfo en su bolsa”.

“Aceptación de Morena es mucho más elevada”: Roberto Rodríguez, Representante de Morena Mazatlán

“El porcentaje de 36.87 (resultado de aceptación de Morena en Mazatlán) yo creo que nos están posicionando un poco bajo comparado con el nivel de aceptación que tenemos nosotros en las colonias, principalmente cuando hablamos del partido de Morena”. El representante del Movimiento de Regeneración Nacional en Mazatlán dijo que la gente puede poner en tela de juicio cuando se habla de un candidato, pero cuando se dice Morena, la mayor parte de la población está clara que es el partido que más beneficios ha entregado. Dijo que México estuvo inmerso en más de 40 años de corrupción e impunidad, lo que se busca cambiar desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador.

"Tengo fe de que en las principales ciudades vamos a repetir”: Mario Delgado. Dirigente Nacional de Morena

“Las encuestas de EL DEBATE coinciden con el monitoreo de Morena, de que se ha venido consolidando la preferencia a favor de nosotros, es normal el número de indecisos y van ir tomando decisiones, y se espera que va aumentar la preferencia y se espera crecer más”, afirmó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. “Tengo fe de que en las principales ciudades vamos a repetir, como Culiacán, Los Mochis (Ahome), Mazatlán y los demás municipios, en el cual se cuenta la militancia, los perfiles y las posibilidades de ganar, que lleva a una evaluación en conjunto que es positiva”, agregó.

"Se está confirmando, todos queremos un cambio”: Paulina Sainz Aguilar, Presidenta de Morena en Salvador Alvarado

“Los resultados de la encuesta, la verdad, que era algo que nosotros de alguna manera ya lo mirábamos venir con el paso de los meses y a como se iba acercando la elección de este 2021, se ha estado confirmando todo lo que los sinaloenses queremos en realidad: un cambio para Sinaloa. Históricas las encuestas, definitivamente tiene que ver el trabajo, las personas que nos representan como candidatos y la unión de todos los que conformamos este gran equipo de Morena, en el municipio de Salvador Alvarado”.

“La encuesta real la tendremos el día 6 de junio”: Christian Arturo Palacios Atondo, Movimiento Ciudadano Sinaloa

“En el tema de las encuestas, es bien sabido que la verdadera encuesta es el día de las elecciones, porque la mayoría de ellas son hechas a modo para el candidato que las paga. No es el caso de ustedes. En lo que toca a nuestro candidato a gobernador, que ya lo posicionan en segundo lugar las encuestas, desde nuestro punto de vista es la fotografía del momento, pero como te digo, la encuesta real la tendremos el día 6 de junio. Las encuestas actuales no reflejan realmente cómo van a quedar los resultados finales”.

“Es lo que se palpa y se siente en las calles”: Carlos Orduño López, Canaco y Servytur del Évora

“La encuesta me parece muy apegada a la realidad, muy objetiva, así se palpa a lo que se siente en la calle. Hablando de los candidatos, considero que Morena y Rosa Elena Millán Bueno tardó en activarse un poco, pero ahorita los estamos viendo en más actividades de campaña, al candidato Mario Zamora se le ha visto muy activo también”.

“Cada día se suman más sectores”: Bernardo Osuna Zamora, Movimiento Ciudadano Mazatlán

El presidente del partido Movimiento Ciudadano en Mazatlán, Bernardo Osuna Zamora, comentó que durante la campaña se han sumado liderazgos de colonias y sectores productivos, lo que podría tener a Sergio Torres en una mayor posibilidad del triunfo. “Esos liderazgos no nos han interesado, las otras personas están quemados en la política, nosotros buscamos a los verdaderos sectores, la encuesta está en la calle”, expresó Bernardo Osuna Zamora, destacó que existe un hartazgo en todo el estado, y aunque es un partido chico, la población se fijará en el candidato. “La gente está decepcionada de Morena, sobre todo en Mazatlán, la gente ya sabe que Morena y el PRI es lo mismo, yo veo que la gente nos está viendo como la única opción real porque no ve bien a las otras alianzas”, concluyó

“Nosotros estamos totalmente en este gran proyecto”: Reynaldo González Candidato a regidor PAS-Morena en Mazatlán

El candidato a regidor por la alianza PAS-Morena, Reynaldo González Meza, aseguró que la ciudadanía ve bien la alianza y que el resultado de la encuesta refleja la realidad de lo que están viviendo en el toque de puertas. El activista social originario de Villa Unión comentó que los resultados los motivan pues van por buen camino. “Nosotros estamos totalmente en este gran proyecto, estamos contentos y seguros de que nuestro próximo gobernador será el gobernador Rocha sin duda”, expresó Reynaldo González Meza.