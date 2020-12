Reaccionan a la encuesta sobre tendencia a favor de Morena en Sinaloa

Sinaloa.- La encuesta realizada por Debate entre el primero y el 11 de noviembre del 2020 para conocer las preferencias electorales rumbo a las elecciones del 2021 reflejaron un descenso para el partido Morena en Sinaloa; sin embargo, este partido se mantiene en las preferencias señaladas por las personas encuestadas para elegir al próximo gobernador o gobernadora en la entidad (Morena pierde preferencias, pero sigue como principal opción en Sinaloa).

Líderes políticos y empresariales del estado compartieron su opinión sobre esta encuesta, aplicada a casi mil personas.

Opiniones divididas en tendencias

En el próximo semestre se llevarán a cabo los comicios en Sinaloa para el relevo gubernamental, y las opiniones están divididas.

Algunos líderes políticos manifiestan que es muy pronto para ver la tendencia real de la intención de voto, y otros están seguros de que es el fruto del trabajo político que su partido ha venido realizando, y que esa tendencia perdurará hasta los resultados de las elecciones para gobernador en Sinaloa.

Adalberto Valle, regidor de Morena en Mazatlán, expresó que, a pesar de los errores y de los imprevistos derivados de la pandemia, el partido tiene un excelente referente en el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, Dulce María Ruiz, presidenta del PRI en Ahome, asegura que en los recorridos que hace por colonias y con ciudadanos de a pie le manifiestan la decepción e inconformidad por el partido Morena, y dice que le aseguran que no volverían a votar por sus candidatos.

A decir de cerca de un millar de sinaloenses consultados por Debate, el Movimiento de Regeneración Nacional está en el primer lugar de preferencias, seguido por el Partido Revolucionario Institucional.

El líder empresariales Héctor Ibarra, presidente de Canacintra Los Mochis, expresó que se mantienen muy respetuosos con los temas electorales y permiten que tanto el sector empresarial como la ciudadanía en general tomen sus propias decisiones al respecto en las próximas elecciones.

Adalberto Valle Pérez, Regidor de Morena

"Morena sigue arriba, y bien consolidado, tan consolidado que los mismos que dicen que está perdiendo fuerza y que está a escasos puntos de otros partidos, de ahí mismo buscan ser considerados por Morena para las candidaturas, y considero que, a pesar de la pandemia, todos los imprevistos, Morena tiene un excelente referente, que es nuestro presidente de la república (Entrevista de José Luis Rodríguez)".

Julieta Torres, Dirigente del PRI Mazatlán

Julieta Torres señaló que muchas personas se encuentran decepcionadas de Morena: "Nosotros tenemos la certeza de que vamos a remontar los resultados del 2018 y favorecerán al PRI en el 2021 (Entrevista de Carmen Paredes)", expresó. Destacó que su partido está en segundo lugar gracias a las incontables obras que ha realizado el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Bernardo Castro, Presidente Ecoagro

"El cambio es una inminencia que se está dando, por eso los resultados, y no están votando por el partido, sino están apostándole más que nada al cambio, y pues el cambio en Sinaloa, pues todo el tiempo ha estado gobernado por el PRI, y por eso las tendencias son para Morena. La idea de la gente es esa porque están cansados del mismo posicionamiento (Entrevista de Julissa Angulo)".

Fernando Robles, Líder de Jóvenes Morena

"Creo que la gente ya se ha dado cuenta, anhela y está exigiendo un cambio de régimen total, entonces con esto le están apostando a Morena. Quieren ellos dar la oportunidad a otro partido de que lleve la delantera, apoyarlo para que los represente. Creo que la gente ya despertó. La gente, ahora, si vas y le das una despensa, la gente lo recibe, pero la gente no es tonta, sabe por quién va a decidir (Entrevista de Ramón López)".

Ariel Aguilar, Presidente del PAN Ahome

"Se ve ampliamente el descenso, la pérdida de confianza, pero, sobre todo, los malos resultados que ha entregado el Gobierno de Morena. Es por ello que viene en descenso. Han sido una decepción. En cuanto al PAN, la escalada va subiendo, va subiendo la preferencia electoral. Hay que reconocer que el poder nos desgastó las Administraciones anteriores (Entrevista de Mari Estrada)".

Dulce María Ruiz, Presidenta del PRI Ahome

"Los malos resultados, la falta de oficio político y social es lo que ha caracterizado al Gobierno de Morena y sus partidos aliados. Es correcto cuando los ciudadanos se expresan y manifiestan en contra de esta mal llamada Cuarta Transformación. Lo veo todos los días en mis recorridos. Es un reproche y decepción generalizada. No volverían a votar por Morena (Entrevista de Mari Estrada)".

Fernando Valenzuela, CMIC Los Mochis

"La ciudadanía, cuando tú le preguntas por qué partido votarías para gobernador, entonces piensa en el Gobierno actual que tenemos, que es emanado del PRI. De alguna manera hay satisfacción con el gobernador por el trabajo que ha llevado a cabo, la forma que se está desenvolviendo, su participación muy activa en todo el estado, entonces identifica el PRI con el gobernador (Entrevista de Mari Estrada)".

Héctor Ibarra, Presidente de Canacintra Los Mochis

"Me atrevo a manifestar que son parámetros que se arrojan para dar una idea de posicionamiento de los partidos políticos al día de hoy, aunque aún es muy pronto para determinar la preferencia real. Canacintra se mantiene, como siempre, muy respetuoso en los temas electorales y partidistas, dejando que los sectores empresariales y la ciudadanía tomen sus propias decisiones (Entrevista de Mari Estrada)".

Francisco Javier López, Presidente del PRI Mocorito

"Las acciones de Gobierno marcan la pauta, y el que se vaya abajo en la simpatía de la ciudadanía denota el mal trabajo que está realizando. Si analizamos los rubros, nos daremos cuenta que estamos mal en salud, en lo económico, en el empleo; y si le seguimos contando, no nos alcanza el día de lo mal que estamos en muchas cosas (Entrevista de Bardo Villa)".

Marco Vinicio Ibarra, Presidente de Canaco Los Mochis

"Nos hemos dado cuenta que las encuestas no han sido muy asertivas últimamente. El porcentaje de que no saben por qué partido votarán es muy fuerte. Igual que las elecciones pasadas, vamos a ver quién es el candidato de un partido para votar por él, no tanto por el partido, sino por el candidato. Yo considero que ahora la elección va a ser de acuerdo al candidato que pongan los partidos (Entrevista de Mari Estrada)".