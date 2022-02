Reacciones de estudiantes de Culiacán, en tiempos de pandemia

Sinaloa.- Un cambio que no esperaban, de un día a otro, miles de estudiantes fueron informados que tan solo por una semana no irían a clases presenciales, ya que la pandemia había llegado a Sinaloa y se querían evitar contagios, pero al llenarse los hospitales con personas enfermas de covid-19 esa semana se convirtió en casi dos años de clases a través de una computadora, celular o tableta.

Esta situación tomó por sorpresa a los estudiantes y a las autoridades educativas, por ello buscaron estrategias para no perder el ciclo escolar y se optó por dar clases en línea, con plataformas digitales.

Esta problemática causó desespero y estrés en los alumnos y también a los padres de familia, pues fue una forma diferente de aprender, de hacer tareas, trabajos y proyectos desde casa, todo para enviar evidencia en línea.

Muchos alumnos desconocían, incluso, cómo usar una herramienta digital, pero la emergencia los hizo aprender, aunque muchos más nunca tuvieron acceso a lo digital.

“Solo 2 días a la semana iba a la preparatoria”: Francisco López, estudiante de bachillerato

Francisco López es un estudiante de segundo año de preparatoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Él ya ingresó a clases presenciales y aunque solo iba dos días a la semana, los martes y los viernes, de 1:00 a 6:40 de la tarde, ahora va todos los días.

Cuando pasó de secundaria a bachillerato todo fue muy diferente para él, ya que las clases fueron por línea.

“Lo único que me gustaba de las clases en línea es que lo hacía de manera cómoda, a veces acostado o desde el sillón”, admite.

Comentó que no quería regresar a la escuela porque no conocía a nadie y además porque todavía hay muchos contagios por esta nueva cuarta ola, pero una de las ventajas de este regreso a la presencialidad es que tendrá un mayor aprendizaje y de esa manera no habrá tantos alumnos que abandonen la escuela, pues señaló que muchos de ellos no terminaron el primer año, justificando que las clases en línea no servían.

Francisco reconoció que en su preparatoria sí hay filtros, toma de temperatura y aplicación de gel, todos tienen que usar en todo momento el cubrebocas y hay espacios señalados para la sana distancia.

“No quería regresar a clases presenciales”: Ernesto Rodríguez, estudiante de secundaria

Desde agosto del 2021, Jesús Ernesto entró a secundaria, pero como en Culiacán no había condiciones para un regreso a clases presenciales, diariamente tomaba clases en línea a través de su celular, y con la ayuda de su mamá subía las tareas cada viernes a una plataforma digital.

El primer día de clases en línea, le pidieron que se presentara con su uniforme y que se encendiera su cámara para conocer a cada uno de sus maestros. Para él esta dinámica de clases en línea le resultó muy fácil de adaptarse y aseguró que rápidamente entendió cómo utilizar las nuevas tecnologías.

Sin embargo, desde que empezó este año 2022, por indicaciones de las autoridades, se dio la instrucción de un regreso a presencial y únicamente va una vez a la semana, pues afirma que su escuela fue vandalizada y en algunos salones robaron los cables de la luz y hasta aires acondicionados.

Señaló que para él fue muy incómodo y de miedo ir a presenciales, pues todavía hay contagios por el covid-19 y tiene miedo de enfermarse y contagiar a su familia, por lo que considera no estar todavía preparados para el regreso a clases de manera presencial.

“Estoy muy emocionada por volver a clases”: Abigay Zataráin, estudiante de enfermería

“El volver a las aulas de representó una oportunidad de esperanza para recuperar el ánimo que por clases en virtual fuimos perdiendo; el poder llevar a cabo las prácticas de manera presencial representa una gran oportunidad de aprendizaje y poco a poco liberar el estrés que las clases en virtual nos generó.

Me siento emocionada de poder tener esta oportunidad de volver a las aulas poco a poco, me he adaptado a la nueva modalidad con la esperanza de retomar las clases 100 % presencial”, expresó la estudiante en la Licenciatura de Enfermería, Abigay Zataráin.

Desde hace dos años estudia esta carrera y solo el primer semestre lo tomó en presencial, ya que en marzo les notificaron que por esta pandemia las clases serían en línea.

Por ser enfermería una de las tantas licenciaturas que necesitan de práctica, cada vez que había oportunidad participaba en las jornadas de vacunación y fue una de las tantas voluntarias que apoyó para que la ciudadanía tuviera su vacuna de forma segura. Y aunque el covid-19 no se ha acabado, dice que es importante atender las medidas y estar vacunados. Hoy está contenta por volver a las aulas.