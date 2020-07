Reactivación sin protocolos puede causar contagio de rebaño: experta

Culiacán, Sinaloa.- Si durante la reactivación económica en México, con la nueva normalidad, no se cumplen las medidas de protección personal, como el uso adecuado y obligatorio de cubrebocas, así como las medidas de sana distancia, se corre el riesgo de propiciar un contagio en rebaño, donde gran parte de la población mexicana puede contraer el COVID-19; lo anterior, de acuerdo con Belinda Cázares Gómez, presidenta del Colegio Médico de México A.C. (Fenacome).

En entrevista para EL DEBATE, la representante de la asociación, que también constituye la Federación Nacional de los Colegios de la Profesión Médica de todo el país, aseguró que este es el momento de hacer la campaña más fuerte a nivel nacional de medidas preventivas para que se reduzca y no se propague en forma exponencial el virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de COVID-19 y, por ende, las muertes de los mexicanos.

Equilibrio entre salud y economía en la pandemia

La doctora reconoció que es comprensible la preocupación que han manifestado tanto el Gobierno como la población en general respecto a la situación económica generada por la pandemia, donde las personas que no tienen un salario fijo se encuentran desesperadas por obtener recursos, pero recalcó que la decisión de las aperturas propiciará, inevitablemente, la concentración de muchas personas en las diferentes actividades comerciales.

Las medidas de prevención del COVID-19 son una responsabilidad compartida entre los comercios, la industria y la población general

Sostuvo.

En ese panorama, la médica consideró que hablar de un equilibrio entre salud y economía no es posible. Dijo que el cuidado de la salud depende de qué tan informada esté la población acerca de la forma de propagación del virus, puesto que, de esa manera, los proveedores de los servicios y los consumidores cuidarán en forma personal no estar en un riesgo de ser contagiados, pero ello no garantiza la reactivación inmediata de la economía, ya que la aceptación de consumidores no será de ninguna manera la que se tenía antes de la pandemia.

Deficiencias en el sistema de salud en México

Belinda Cázares Gómez, presidenta del Colegio Médico de México, dijo para EL DEBATE que el sistema de salud en nuestro país quedó evidenciado a partir de la epidemia, mostrando las deficiencias que se vienen arrastrando desde Gobiernos anteriores. Por lo anterior, consideró que el Gobierno actual tiene la oportunidad de atender todas esas deficiencias aportando mayor presupuesto a la salud, como lo hacen otros países del mundo.

Consideró que si las reaperturas económicas generarán un contagio exponencial, ningún sistema de salud estatal podría solventarlo. En ese escenario, dijo que se debe de tomar en cuenta cada estado de la República con sus sistemas de salud local, y no verlo de manera generalizada. «La ocupación hospitalaria es diversa en todo el territorio nacional, dependiendo de la concentración de habitantes», explicó.

De tal suerte, agregó Cázares Gómez, que la autonomía que cada uno de los estados de la República tiene por derecho, impacta en la decisión que ha tomado el Gobierno federal, de alguna manera, de trasladar la responsabilidad de reiniciar la actividad económica a cada Gobierno estatal con las consecuencias de salud que se deriven de sus propias decisiones.

Solicitan que se reconozca al personal médico en México

En junio, la asociación solicitó al presidente de México y al secretario de Salud que se reconozca la calidad de la formación de los médicos nacionales y se les dé preferencia sobre la contratación de médicos cubanos para la atención de pacientes con COVID-19.

El Colegio Médico de México (Federación Nacional de Colegios de la Profesión Médica) hizo el llamado a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y a la Dirección General de Profesiones para que sean los encargados de investigar y revalidar los documentos que demuestren que realmente los médicos cubanos están preparados y capacitados para que les expidan la autorización que la ley requiere para ejercer una profesión en la República Mexicana.

Además, solicitaron la información respecto a la contratación de los médicos cubanos para cubrir plazas dentro del sector público de salud, toda vez que, según indican en un documento, requieren dichos datos con la finalidad de establecer con los médicos agremiados de México la posibilidad de ocupar plazas de apoyo con motivo de la pandemia, y que tengan prioridad para ocupar dichos cargos.

«Que tengamos, de igual forma, el dato preciso de los recursos destinados a dicha contratación de estos médicos extranjeros, con la finalidad de equilibrar en forma justa y de acuerdo a la ley dichos salarios», señala.

La ocupación hospitalaria es diversa en todo el territorio nacional, dependiendo de la concentración de habitantes

Belinda Cázares Gómez, Presidenta del Colegio Médico De México A.C.

