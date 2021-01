Reafirma Mario Zamora aspiración por la gubernatura, pero aún no define fecha para pedir licencia al Senado

Culiacán, Sinaloa.- Luego de la publicación de la convocatoria para la selección y postulación del candidato del PRI a la gubernatura de Sinaloa, el senador Mario Zamora, reafirmó su aspiración por buscar la nominación, pero aseguró que no es momento de egos personales ni de proyectos particulares, sino de tener altura de miras y madurez para estar en donde más convenga a los sinaloense.

leer más: Leer más: (Mario Zamora se reúne con Jesús Zambrano, líder nacional del PRD)

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En entrevista telefónica desde la Ciudad de México, el legislador ahomense, quien confirmó haber leído ya la convocatoria, dijo no tener fecha definida aún para una posible solicitud de licencia al Senado, aun cuando el documento marca como fecha de registro para los aspirantes el 22 de enero próximo.

“La verdad no lo he visto (licencia), desgraciadamente por el tema de la pandemia la semana pasada falleció un compañero que laboraba en el Senado, hubo muchos contagios y se decidió por la Junta de Coordinación Política que ya no hubiera más sesiones presenciales de aquí al primero de febrero que inicia el periodo ordinario. Voy a revisar el tema cómo está, y si en su momento así lo decidimos, estaremos pidiendo licencia”, añadió.

Cuestionado sobre si sigue en su mira buscar la candidatura de su partido a la gubernatura, el senador reiteró que “sí, por supuesto, y estamos tranquilos, contentos y entusiasmados, revisando el tema”. No obstante, agregó que analizará el tema, que lo platicará con su gente y cuanto tenga una definición la dará a conocer.