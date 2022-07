Realiza Morena reunión con diputados de Sinaloa sobre Reforma Electoral

Culiacán, Sinaloa.- En el marco del aniversario del triunfo de Morena, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, senadores, diputados federales y locales, así como regidores fueron convocados por el Delegado Estatal de Morena en Sinaloa, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, para dar inicio a lo que será una jornada informativa que se llevará a cabo en el estado para dar a conocer a los sinaloenses los detalles de la Reforma Electoral.

Asimismo, Verdugo Guerrero, resaltó que dicha reunión se llevaba a cabo bajo un acuerdo que se llevó a cabo con la Dirigencia Nacional para que, en las 32 entidades federativas, simbólicamente, celebrar la #VictoriaDelPueblo.

“A partir del día de hoy, Morena inicia un plan para informar sobre la Reforma Electoral, que es una asignatura que está pendiente en cuanto a la idea de la transformación democrática de México y que el Presidente ha enviado una iniciativa a la Cámara de Diputados para la modificación correspondiente. Por un lado celebramos el 4to aniversario del triunfo de nuestro movimiento, del movimiento del pueblo de México y anunciar esta jornada de información sobre lo que es la Reforma Electoral”, señaló.

La senadora Imelda Castro Castro, declaró que la iniciativa presentada por el Presidente de México corresponde a dar respuesta a una demanda histórica de los mexicanos para establecer una democracia que no le cueste tanto al pueblo mexicano.

“La propuesta de Reforma Electoral presentada por el Presidente de la República es en congruencia con el régimen político que estamos construyendo desde hace cuatro años en este país y responde al reclamo histórico del pueblo, de la gente que busca que nuestra democracia sea barata, que busca quitarle a la democracia ese costo tan alto que ha tenido, de cómo se han hecho campañas siempre millonarias, se ha tenido que recurrir por parte de partidos políticos que representan intereses económicos y financieros inconfesables en muchos casos para ganar elecciones. Morena ha sido el gran ejemplo de una campaña barata, de una democracia que se construye, casa por casa”, mencionó.

Por su parte, el senador Raúl Elenes Angulo, realizó una semblanza de lo que significó y ha significado Morena y el crecimiento que permitió que el mismo llegara al Gobierno de México, reconociendo que este partido-movimiento no sólo creció de la mano de un gran líder como lo es el Presidente, sino también de ciudadanas y ciudadanos que se sumaron y se siguen sumando para contribuir en su crecimiento y en la transformación del país.

Te recomendamos leer.

“Morena está en todos lados, está en cada calle, está en cada barrio, está en cada colonia, en cada campo pesquero, en cada campo agrícola, ahí está, en cada mexicano, en las casas de la gente, Morena no está en un gran edificio como estaba el PRI, como estaba el PAN, Morena está en el corazón de la gente y así que no lo vieron venir, fue el gran secreto este movimiento, no nos vieron venir, subestimaron nuestro movimiento, pensaron que no podíamos hacer lo que pasó y efectivamente este movimiento lo encabeza un gran líder, pero ese gran líder no puede hacer nada sin sus tropas, el día de hoy hacemos un reconocimiento a esa gran tropa que sigue creciendo y que cada vez se está expandiendo más, cada vez hay las compañeras y compañeras que creen en este movimiento”, reconoció.