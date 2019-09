Realizan Jornadas de Apoyo en la Baila, Culiacán

Sinaloa.- Llevan Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa a la comunidad de Baila, en donde los ciudadanos aprovecharon los servios que este programa acerca a quines más lo necesitan.

En su visita a la sindicatura, el gobernador Quirino Ordaz Coppel manifestó que el objetivo de las jornadas es llellegar hasta los poblados más alejados ya que todos tienen derecho recibir atenciones tan elementales como es la salud y todos los servicios que llevan las jornadas.

"No las vamos a parar por la demanda de la gente, es apoyar a quien más lo necesite es una tarea humana, de llegar a donde esta gente no va a recibr nunca un servicio si no se viene".

Expresó que es la primera ocasión que un gobernador visita dicha comunidad, por lo que aseguró que se van a seguir realizando jornadas buscando siempre atender a las comunidades más lejanas.

A las 10:00 horas se habían otorgado alrededor de 3 mil servicios a los habitantes de Baila y comunidades cercanas como Tacuichamona y el Salado.