Realizan asamblea para conformar partido político de Margarita Zavala

Culiacán, Sinaloa.- En punto de las 9:00 horas ciudadanos llegan para afiliarse a México Libre movimiento liderado por Margarita Zavala y Felipe Calderón ex presidente de México.

La asamblea tiene que tener un quórum de 300 afiliados para tener validez.

Felipe Bernardo Quintanar González Vocal Ejecutivo de la junta distrital ejecutiva del distrito 05 del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa dio a conocer que será hasta las 10:00 horas el límite para reunir los 300 militantes de lo contrario se les da una hora más para reunir a lo simpatizantes, si no no será válida por no cumplir con lo establecido.

Nosotros les preguntamos cuando llegan si es su deseo de afiliarse libremente al partido político en formación, y esas respuesta se van asentar en un acta

Detalló.

Esta es una de las 200 asambleas distritales que tienen que realizar para la conformación del partido.