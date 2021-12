Realizan caravana en apoyo a niños con cáncer en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Decenas de familias a bordo de sus automoviles participaron esta tarde en una caravana en apoyo a niños que padecen cáncer y que tienen que pasar por un calvario para llevar a cabo su tratamiento en Culiacán, Sinaloa.

Dicho evento se celebró por iniciativa de la señora Ana Lizárraga, quien sufrió la pérdida de su hijo Kevin a causa de esta terrible enfermedad en enero del año en curso.

La caravana partió desde una gasolinera cercana al Mercado de Abastos por la calzada Heroico Colegio Militar a la salida sur de la capital de Sinaloa, hasta llegar a un domicilio del fraccionamiento Alturas del Sur.

Encuentro

“El propósito de la caravana es darle honor a quien fue en vida uno de los mejores guerreros, bueno, todos son guerreros, pero mi hijo Kevin era una de las ilusiones que él tenía, una vez que lo dieran de alta, una vez que pasara lo de la pandemia, él seguir buscando apoyo con todos los ángeles que fueron de él, cuando estaba en vida, seguir buscando apoyos para los compañeros que aún siguen en la batalla”, dijo Ana Lizárraga

Lizárraga recordó que desafortunadamente, su hijo Kevin falleció el pasado 20 de enero, pero antes de morir le pidió que le prometiera que iba a buscar el apoyo a sus compañeros enfermos de cáncer.

“Todo esto es gracias a ustedes ángeles terrenales de mi hijo, pues no me queda nadamás que agradecer el apoyo que tuvo mi hijo en vida y ahora que me sigan apoyando a que los sueños de mi hijo se hagan realidad gracias a ustedes, desde padrinos navideños, desde el payasito, las botargas, comida, dulces, las gelatinas, todo lo que tuvimos aquí es donado, me donaron también para los bules, pelotas, muchas cosas nos han donado”, explicó.

Realizan caravana en apoyos a niños con cáncer en Culiacán, Sinaloa | Foto: Debate

Lizárraga señaló que ya están organizando un evento para el 25 de diciembre, al cual invita a todos los interesados, para reunir juguetes y regarlos a niños que se encuentren en situación de calle y a los menores que se encuentran hospitalizados.

“Les pedimos a toda la población a que se sumen a la causa de este niño conocido como Kevin, el niño de las pulseras y en verdad muchas gracias por formar parte de esta noble causa”, expresó Ana Lizárraga.

Al finalizar la caravana, hubo una convivencia, con la presencia de un payaso y botargas.

Ana Lizárraga mencionó que padres de niños con cáncer que son atendidos en el IMSS, tienen que pasar por momentos muy complicados, ya en ocasiones tienen que comprar medicamentos por su cuenta, porque no lo tienen en el seguro social y que resultan muy costosos.

Por ello, pidió a las autoridades estatales y federales, a que brinden todo el apoyo para los tratamientos que tienen que llevar los menotes enfermos.