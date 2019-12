Realizan foro de consulta de la propuesta de Ley General de Educación Superior

Culiacán, Sinaloa.- Se realizó el foro de consulta de la propuesta de Ley General de Educación Superior, esto en marco de las reformas que se plantan por el gobierno federal que implican cambios en la educación superior, como lo es la gratuidad y que se incremente la cobertura de las universidades.

En este tema el subsecretario de educación media superior, Luciano Concheiro Bórquez detalló que se estima que para el mes de enero se esté discutiendo la versión final del la ley, para que sea entregada para su lectura y dictaminación en la cámara de diputados federal para el mes de febrero del 2020.

Asimismo aclaró que lo que se busca es que se cuente con un marco legal que garantice las condiciones de las distintas universidades, como lo es garantizar la autonomía en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“La autonomía tiene que reflejarse más que nada en el compromiso del sentido de estado, no de gobierno, de estado que tiene nuestras universidades hoy en día y que no les es reconocido, no significa decisión para ocultar nada, no me he encontrado a ninguna institución que no quiera ser revisada, transparentando sus recursos”, especificó.