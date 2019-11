Realizan operativo contra venta de cigarros en Central Camionera: COEPRISS

Culiacán, Sinaloa.- A través de un operativo realizado por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) se decomisaron 176 piezas de producto que se estaba vendiendo de manera ilegal en la Central Internacional de Autobuses de Culiacán.

Realiza COEPRISS operativo de cumplimiento de la Ley antitabaco

Personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) verificaron noventa locales comerciales tipo miscelánea y aseguraron 176 piezas en el marco de un operativo al interior de la Central Camionera “Millenium” con el propósito de hacer cumplir la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento.

El comisionado Jorge Alan Urbina Vidales informó que la Secretaría de Salud, a través de la COEPRISS, llevó a cabo la verificación de los establecimientos para corroborar el cumplimiento de la Ley General para el Control del Tabaco.

Los operativos de vigilancia continuarán en la capital del estado y en el resto de los municipios

Advirtió.

Precisó que en este operativo se verifican los establecimientos sobre la comercialización de los productos del tabaco y que de ninguna manera estos se vendan a menores, así como tampoco cigarros sueltos. “Es importante mencionar que observamos con especial atención que no se fume en los espacios cerrados y en caso de encontrar anomalías procedemos de inmediato a asegurar los productos del tabaco”, sostuvo.

“Sería deseable que se cuente con un área exclusiva de fumadores porque en caso contrario las personas que fuman deben respetar a los no fumadores y tendrían que salir a la calle o un espacio alejado de otras personas”, comentó.

Apuntó que los establecimientos deben tener letreros de espacios libres de humo o de No Fumar en áreas visibles. “Fumar no solamente afecta a quienes fuman sino a los fumadores pasivos”, expresó.

Dijo que durante el operativo también se proporcionaron a los establecimientos al interior de la Central Camionera acciones de fomento sanitario con relación al cumplimiento de dicha Ley, entregando la Ley General para el Control del Tabaco, como la entrega de letreros que indican: “Espacio 100% libre de humo de tabaco” y “Prohibido fumar, espacio 100% libre de humo de tabaco”.

Finalmente, expuso que los verificadores también hicieron fomento sanitario en Buenas Prácticas de Higiene, como es la higiene personal, la técnica lavado de manos, contaminación cruzada y conservación de alimentos. “En caso de incumplimiento de la ley por un establecimiento se puede realizar la denuncia al siguiente número telefónico 01 800 033 50 50”, concluyó.