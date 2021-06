Realizan tomografías a maestro de la UAS enfermo de cáncer que se encadenó en Palacio Nacional

Sinaloa.- Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cumplió con el profesor de la UAS, Inocencio Castillo López, luego de que la semana pasada se encadeñó en las vallas colocadas en la entrada de la puerta principal de Palacio Nacional en la Ciudad de México, y por fin ayer acudió a un hospital privado para que le realizaran las tomografías computarizadas en Mazatlán, por la cita programada para el 15 de junio con el oncólogo en el Hospital Regional del IMSS localizado en Obregón Sonora, ante el cáncer que padece en la cabeza y cuello.

El profesor de matemáticas de una preparatoria del puerto sinaloense, sigue esperando una respuesta de la UAS, en cuanto a su basificación de 30 horas y los sueldos no cubiertos desde 2006 a 2016, que suman un millón 500 mil pesos. “No habido ningún ofrecimiento en lo laboral de la UAS, solo han dicho, que yo no estaba en disposición de platicar y no hecho caso, porque solamente pido que el rector Jesús Madueña, me dé una cita”.

Resistencia civil

El área de Atención Ciudadana de Presidencia de la República “me dicen que yo no me tengo por que agitar ni estresarme, me cometan que se van a arreglar con ellos, porque vamos a demandar”.

Ante esta situación de indiferencia a su situación económica y de salud, anunció que a partir del 16 junio inicia una nueva jornada de resistencia civil para lograr su basificación y los sueldos caídos.

Inocencio Castillo en el hospital privado | Foto: Cortesía

Tengo mucha paciencia y lo único positivo que he logrado en mi lucha es abrir un boquete con el Gobierno federal para que se me escuche y por el momento, me están asesorando abogados para presentar esta demanda, porque necesito ayuda para curarme”, dijo que maestro universitario.

“Yo lo único que pido es que respeten mis derechos y mi lucha no es por la entrega de dádivas ni por su buena voluntad o bondad, sino que le entreguen lo que me corresponde por ley”, manifesto Castillo López, quien insiste en seguir su lucha con su salud deteriorada.

