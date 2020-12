Realizarán concierto benéfico para niños de comunidades vulnerables en Culiacán

Sinaloa.- La asociación civil "Centro de apoyo popular" dirigida por Paola Garate organiza un concierto con la participación de 11 artistas culichis y sinaloenses como parte de la tercera edición en recaudación de juguetes para niños que por diferentes dificultades no pudieron tener un regalo de navidad lo tengan este día de reyes.

El concierto se llevará a cabo el día domingo 3 de enero del 2021 a partir de las 17:00 horas en el teatro socorro Astol, ubicada en el primer cuadro de la Ciudad de Culiacán, o a través de las redes sociales de la asociación.

La finalidad de esta actividad es recaudar juegues que no requieran batería ni sean bélicos para no promover la violencia, mismos que serán donados a todos los niños de escasos recursos que por cuestiones económicas y demás no hayan recibido un juegue esta navidad.

La dirigente de esta asociación dijo que se está realizando el concierto amor 3 con puro talento local que han incursionado a nivel nacional e internacional para que muchas de las personas se toquen el corazón y se unan en la causa de donar un juguete y regalar felicidad.

"Se trata de hacerles un día de Reyes más ameno, más divertido que se olviden un poquito de todas las situaciones que estamos pasando, por lo que espero que juntos podamos hacer un mejor día de Reyes", expresó Paola.

La recaudación de juguetes se está llevando a cabo en el domicilio de la asociación civil en la colonia centro por la calle Cristóbal Colón #893 o apoyar a través del número de cuenta 4152313518165746, otra opción es apoyar con 100 pesos como boleto de entrada al concierto al no donar un juguete.

El teatro tiene una capacidad para 300 personas pero se estarán llevando todas las medidas de protección sanitaria pues solo tendran disponibles 90 butacas de las cuales esperan una asistencia de 50 personas.

Artistas como Pavel Arambula, Luciano Luna, grupo Rosa Mexicano, Adrián Varela, Karina Angüis y demás son los que amenizarán dicho concierto para apoyar a niños de comunidades vulnerables.