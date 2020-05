Reapertura de negocios depende de la cifra de contagios de Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- La reapertura de los negocios y actividades no esenciales en Sinaloa va a depender del comportamiento de los ciudadanos y de que vaya disminuyendo el número de contagios de COVID-19, adelantó Francisco Vega Meza, director de Protección Civil estatal.

El Gobierno federal ya anunció la reapertura de algunas actividades, como la minería, la construcción y la industria automotriz, pero se está tomando en cuenta la semaforización de cada estado y municipio, por lo que en Sinaloa todo va a depender del nivel de saturación que se tengan en los hospitales.

Llamado

Vega Meza invitó a la ciudadanía a no desesperarse y no relajar las medidas de prevención, porque para bajar el número de contagios y volver poco a poco a la normalidad se requiere el esfuerzo de todos. Para él y su equipo, dijo, no ha sido fácil tener que salir a las calles y pedirles a los comerciantes de productos no esenciales que bajen las cortinas, pero se está privilegiando la salud.

Indicó que se ha hecho un gran esfuerzo por que la economía no se paralice en su totalidad, razón por la que los restauranteros ofrecen sus platillos para llevar, al igual que muchas personas que venden alimentos en las calles. Insistió a las personas que pueden quedarse en su casa que lo sigan haciendo para evitar ponerse en riesgo tanto ellas como sus hijos.

En su caso, ya se enfermó de coronavirus y lo transmitió a uno de sus hijos, lo cual fue una experiencia difícil.

“Hay personas que salen a la calle porque es su trabajo velar por la seguridad de los demás y ponen el riesgo sus vidas”.

Reapertura de negocios

En lo que se refiere a la reapertura de los expendios, lo cual ha provocado molestia en una parte de la población, por considerar que es un producto no esencial, aclaró que lo que se hizo fue poner en marcha la industria y no la venta del producto, y muestra de ello es que muchos establecimientos no abrieron porque no tienen mercancía.

Al preguntarle si por el levantamiento de la ley seca se prevé que haya fiestas este fin de semana, dijo que el llamado a la población es que no se realicen y para evitarlas se va a contar con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Vega Meza recordó que vivir esta pandemia no ha sido fácil para nadie, pero las autoridades y el Gobierno estatal han realizado un gran esfuerzo para brindar apoyos a la población más vulnerable, entre ellos, despensas, las tarjetas de apoyo alimentario, entre otros programas.

Pide a la ciudadanía a continuar con las medidas de prevención indicadas por las autoridades de Salud y de esa manera vencer lo más pronto posible esta pandemia, la cual ha sido una difícil experiencia para todos.

Te puede interesar:

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 23 de mayo sobre el Covid 19

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa

Covid-19: ¿Qué propone México para no "morir" económicamente?