Recaban víveres en Culiacán para donarlos a comunidades tarámaris

Sinaloa.- El Colectivo Tarahumara Sinaloense llevó a cabo una colecta este pasado fin de semana en la ciudad de Culiacán para recabar víveres y donarlos a las comunidades donde habitan tarámaris, quienes están sufriendo muchas carencias.

Hortensia López Gaxiola, coordinadora de este colectivo, dio a conocer que des-de el sábado instalaron un puesto de acopio en las afueras de Palacio Munici-pal, por la avenida General Álvaro Obregón, esquina con la calle Benito Juárez.

Los ciudadanos donaron alimentos no perecederos, como frijol, arroz, maíz, harinas, productos enlatados, entre otras cosas.

“Tenemos ya cinco años haciendo distintas actividades para beneficiar a las comunidades tarámaris. Ellos habitan en los municipios de Sinaloa y Choix, es un grupo indígena del que no hay nada documentado, ningún libro, ninguna monografía; hay poca mención de ellos, creo que todo lo que se sabe es lo que nosotros hemos dicho”, dijo Hortensia López.

Indicó que este grupo étnico se encuentra aislado, que está en condiciones difíciles, en extrema pobreza, que viven en lugares con caminos muy accidentados.

“No son atendidos por ningún nivel de Gobierno, no tienen abasto de despensa nomás las que nosotros les llevamos; no llegan programas de DIF, ni de otra dependencia, no están en ningún padrón de despensas, siendo los más pobres de los pobres.

”Tienen problemas de vivienda, de desabasto de agua, de educación y de salud por supuesto”, refirió.

Agregó que: “El tema alimentario está muy pegado a la salud, ellos padecen enfermedades que están relacionadas con el hambre, como la anemia, la leucemia y problemas gástricos. Tienen desnutrición, son de baja talla.

Hortensia López dijo que los caminos para llegar a esas comunidades son muy difíciles, y eso sería la causa de que las instituciones de Gobierno prefieren omitirlos e ir adonde está más cerca.

Hubo un ciudadano de Culiacán que mostró su generosidad al donar dos toneladas de maíz a beneficio de los tarámaris. Esta colecta también se realiza en Los Mochis y en el puerto de Mazatlán.

