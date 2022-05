Rechaza Adolfo Beltrán que juicio político contra Estrada Ferreiro sea por pleito con diputados 

Culiacán, Sinaloa.- Los 40 legisladores locales deben respetar el proceso de juicio político que se le sigue alcalde Jesús Estrada Ferreiro y la legalidad que se conduce, porque es mentira que se derive de un pleito, entre el presidente municipal de Culiacán con el gobernador Rubén Rocha Moya y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, que puede ser usado para pretender deslegitimar este procedimiento, afirmó el diputado sin partido, Adolfo Beltrán Corrales.

Calificó como desafortunadas las declaraciones del presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez Ruiz, que no corresponde a un diputado de la 64 legislatura, porque se conoce que el primer edil, está atendiendo dos denuncias de juicio político.

"No podemos descalificar a priori ni adelantar juicios, por ser un proceso que todavía no concluye, y el diputado tiene que ser más cuidadoso. Independiente, considero que es con el ánimo de desvirtuar el procedimiento que se le está siguiendo en el Congreso y a todas luces nos queda claro, que es un tema que tiene que ver con cumplir con la legalidad y dar atención a un grupo de ciudadanos", explicó.

Pidió no seguirle el juego a Estrada Ferreiro, al ver como un tema político y no legal, debido a que el Congreso del Estado no es un "licuado", sino el Poder Legislativo, en donde se dirime el conflicto de un grupo de ciudadanos, que son las viudas de los policías y una ciudadana, que fueron ciudadanas violentadas en sus derechos por la no aplicación de los descuentos a las tarifas de agua potable y la homologación de pensiones.

De manera anticipada, ningún legislador puede culpar ni exculpar a nadie de manera a priori, y solamente recomendó que se deben cuidar las opiniones y mantenerse al margen, porque la Comisión Instructora, ya que sigue trabajando y hasta que emita las conclusiones.