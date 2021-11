Rechaza Roxana Rubio intromisión de Morena en elección del PAN en Sinaloa

Sinaloa.- Luego de prometer sacar adelante al PAN en Sinaloa, reorganizar la estructura de los comités municipales y descartar que exista división interna en este partido político, la candidata a la presidencia estatal de Acción Nacional, Roxana Rubio Valdez afirmó que dentro del proceso de elección no existe intromisión de Morena ni del secretario particular del gobernador, Alejandro Higuera, porque "él es punto y aparte y no tiene nada que ver con nosotros".

Acompañado de Luis Ángel Guatimea para la secretaría general del PAN, se enfocarán a incrementar la participación de los jóvenes, que en este partido presenta un número fatídico con 100 militantes en edades de 18 a 26 años.

Rubio Valdez señaló que durante sus recorridos se ha encontrado a panistas convencidos y cuenta con el respaldo del voto duro de la militancia estatal.

Como mujer preparada, trabajadora y aguerrida, prometió capacitación para las mujeres para lograr se competitivas y atraer a más personas competitivas para ganar elecciones.

En cuanto a la intromisión de Alejandro Higuera, insistió que él está muy ocupado y no está relacionado en su candidatura. Agregó que no se va distraer en denuncias de la otra candidata, Verónica Montaño, pero dijo que no firmaron ningún pacto de sororidad.

Entre los que apoyan a Rubio Valdez están Marco Zazueta, Celia Castro, Esther Salomón, Nacho Niebla, Marcela Landell, Sergio Galván, Jorge Koyama, Raúl Ibáñez y Raúl Valdez.