Rechaza alcalde de Culiacán, propuesta del gobernador Rocha

Sinaloa.- El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, rechazó la propuesta del gobernador Rubén Rocha Moya, del apoyo con el 50 por ciento del gasto para aplicar los descuentos en el consumo de agua a jubilados, pensionados, discapacitados y adultos mayores.

El alcalde destacó que el Ayuntamiento puede darle a la ciudadanía el 100 por ciento del descuento en el consumo del agua, pero solo a quien lo necesite; es decir, a quien acredite que no tiene solvencia económica para pagar el recibo total, pero insistió en no otorgar el 50 por ciento.

“Yo le agradezco con mucha sinceridad su postura, pero creo que no es una visión de estado, y no es que no la acepte, tenemos que platicarla, ¿Cómo le va a hacer para pagarla?”, manifestó el alcalde.

Estabilidad económica

Estrada reiteró que lo único que está haciendo al no aplicar estos descuentos es conservar la estabilidad económica y financiera de una empresa paramunicipal, ya que no se puede regalar lo que no es de ellos, y que además está prohibido en la Constitución Política exentar servicios públicos a cualquier persona.

Asimismo, detalló que la Controversia Constitucional seguirá en pie, pues aseguró que no es pleito de capricho y adelantó que la ganará. “Necesitamos platicar y que le expliquen a él sus expertos financieros que eso no es una solución viable porque daña la economía del estado y del municipio de Culiacán”.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 20 de febrero sobre Covid-19

¿Sin pleitos?

El alcalde negó haber dicho que el gobernador le va a hacer un daño personal, pues dijo que es una buena persona y que solo son diferencias políticas, tanto así que en un evento público el primer edil se subió al templete y saludó y abrazó al gobernador.