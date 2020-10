Rechazan diputados observaciones del CPC a Ley de Obras en Culiacán

Sinaloa.- Diputados locales de Culiacán respondieron a las observaciones que emitieron los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y la posibilidad de presentar algún recurso inconstitucional en contra de la Ley de Obras Públicas.

Desde tribuna, los legisladores Flora Isela Miranda Leal y José Rosario Romero señalaron que el CPC estaba actuando a favor de los intereses del Gobierno del Estado, quien desde un inicio se pronunció en contra de la aprobación de las reformas a la Ley de Obras Públicas aprobada en el mes de junio y que entró en vigor en septiembre.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Señalaron que no había ningún argumento para impugnar la ley, pues esta no interviene en ninguna disposición legal, por lo que resulta absurdo que el órgano de ciudadanos haga tales observaciones.

“Ojalá no sea una estrategia para desacreditar la ley. Inconstitucional no es, pues la ley no contraviene ninguna facultad constitucional. Cabe mencionar que tuvieron un plazo de 30 días para impugnar, y el plazo ya pasó”, manifestó la presidenta de la Comisión de Obras Públicas, Flora Isela Miranda Leal.

La legisladora expresó que las reformas a la Ley de Obras se dieron con el fin de transparentar la ejecución y licitación de las obras, y que además se trató de involucrar al CPC al darles la responsabilidad de elegir a los ciudadanos que formarían parte de los comités de obras, y aun así se han atrevido a criticar y no cumplir con su responsabilidad.

No somos responsables de lo que en su momento no hicieron o no observaron. Más bien, veo un Comité irresponsable evadiendo su deber ante una ley que los pondría a trabajar

El legislador morenista atribuyó la actitud de los integrantes del CPC, como actores a conveniencia del Ejecutivo estatal, quien “se paga su sueldo”.

“Sorprenden las imprudentes declaraciones por no estar de acuerdo con las disposiciones que los obligan a intervenir en el proceso. Dicen que no se les permite hacer lo que deben, es decir, vigilar que los servidores públicos no metan la mano al bolsillo de la gente y sigan amasando fortunas al amparo del servicio público”, dijo.

El morenista reiteró que tal parece que a los integrantes del CPC se les han olvidado las grandes cantidades de recursos que se han invertido en materia de obras públicas por parte de la Administración de Quirino Ordaz sin ser transparentados como se debe.

Puso en duda la imparcialidad del CPC en su actuar, pues aseguró que la Ley de Obras es clara.