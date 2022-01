Rechazan disminuir cantidad de diputados en Sinaloa

Sinaloa.- Los diputados del Congreso del Estado de Sinaloa dejaron sin efecto la iniciativa del exgobernador Quirino Ordaz Coppel, aprobada en el año 2017, de reducir de 40 a 30 diputados locales, por lo que el Congreso local continuará con la misma cantidad de representantes en la 64 legislatura y posteriores.

En sesión pública ordinaria, los diputados votaron para que sigan 24 representantes de mayoría relativa y 16 de representación proporcional en el Congreso local y no con 30 como se estableció en una reforma aprobada en 2017.

Después de darse la primera lectura al dictamen, el diputado Ambrocio Chávez Chávez solicitó la excepción de la segunda lectura, y una vez aprobada, procedió la votación que fue a favor.

La reforma constitucional aprobada por la 62 legislatura en 2017 y programada para entrar en vigor el 1 de febrero de 2023, para ser aplicable en el próximo proceso electoral, fue derogada de manera unánime por los representantes de todas las fracciones parlamentarias.

En el comunicado que da a conocer el Congreso de Sinaloa en su página oficial señala que con esta votación, el Congreso se encuentra en aptitud de tener una integración equilibrada entre población y representación política, lo cual permite una democracia representativa que se traduce en mayor número de acciones legislativas cualitativas para las y los ciudadanos sinaloenses, por medio de las diputaciones locales.

Datos técnicos

El Poder Legislativo aprobó dejar sin efectos del decreto número 105 de fecha de 2 de mayo de 2017, las reformas aprobadas a los párrafos primero, tercero, cuarto y séptimo del artículo 24 de la Constitución estatal, que hacía referencia a la integración del Congreso con 30 diputados y diputadas.

Diputadas y diputados aprobaron reformar el artículo segundo transitorio de dicho decreto; y derogaron el párrafo segundo del artículo primero transitorio y el artículo tercero transitorio de ese decreto número 105.

Al dejar sin efectos del decreto número 105 reformas aprobadas, el Poder Legislativo sinaloense conservará la configuración actual de 40 diputaciones, así como la distribución territorial de los distritos electorales uninominales.

Aprobado el dictamen por el Pleno, el presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez Ruiz, turnó el expediente a los ayuntamientos de Sinaloa para que emitan el voto correspondiente, por lo que ahora corresponde a los regidores de cada municipio atender el tema en lo local.

Cabe destacar que la iniciativa que presentó en 2017 el exgobernador Quirino Ordaz Coppel también señala una reducción de 233 a 171 regidurías que integran los 18 ayuntamientos.

En este sentido, la diputada local del Partido Sinaloense (PAS), Elizabeth Chía Galaviz, destacó que únicamente entraron en vigor las reformas del artículo 112 en el proceso electoral 2018-2021 y se reflejó en la disminución de regidores en los Ayuntamientos, pero no fue así para los diputados, ya que el decreto establecía que en el caso de los diputados entraría en vigor hasta el 2020 para ser aplicable en el 2021, posteriormente, la 63 legislatura reformó el decreto en cuanto al inicio de la vigencia y se postergó al 1 de febrero de 2023, por eso el tema se abordó ayer, donde se dejó sin efecto.

Defensa del voto en el Congreso

“Como PAS estamos a favor de mantener la integración del Congreso, en su momento hubo argumentos para disminuir 10 diputados, el principal era la cuestión de un alto costo y responder a una demanda que hacía la población, sin embargo, se hizo un análisis y nos damos cuenta que no es así”, explicó Chía Galaviz.

Asimismo, dijo que se votó a favor por cuestión de representación, pues de haberse llevado a cabo la reducción de diputaciones, hubiese provocado que el Congreso del Estado perdiera representatividad, por lo que respecta a los habitantes del estado, toda vez, que mientras menos legisladores se tengan menor será la capacidad de atención por cada legislador a sus representados.

“Votamos a favor porque no consideramos que haya elementos suficientes que reflejen que haya una mejor operatividad y porque el presupuesto en el Congreso no cuenta con un exceso de recursos públicos y la disminución de 10 diputados no impacta tanto en el presupuesto, porque es una mínima disminución que va del 5 al 6 por ciento de un recurso, pero el ahorro se podía obtener en otros rubros”.

Destacó que, además, reducir el número de diputaciones locales de 40 a 30 implica que la voluntad ciudadana, garantizada precisamente en que cada voto cuente con el mismo valor, se vería afectada en relación a las diputadas y los diputados electos por el principio de representación proporcional, al eliminar espacios que pudieran ser asignados de acuerdo a la totalidad de sufragios obtenidos por un partido político en una elección, independientemente de las curules alcanzadas de acuerdo a los resultados en los distritos electorales uninominales.

De igual forma, dijo, las 75 mil 674 personas que representa cada diputado pasarían a ser más, haciendo más difícil la labor de cada representante popular en abarcar y atender las necesidades de sus representados.

En el mismo sentido, el diputado priista, Sergio Mario Arredondo Salas, destacó que el grupo parlamentario al que representa votó de manera unánime con el resto de los diputados tras analizar el contexto político del estado y del país.

“Lo que vemos es una importante concentración del poder en manos del presidente y de un determinado grupo político, específicamente del grupo político del que emana el presidente de la república, es decir, Morena. En ese sentido, hicimos una reflexión de que las minorías necesitan seguir avanzando en su representatividad, pues reducir el número de diputados es reducir la posibilidad de que las minorías políticas tengan una expresión y una representación”, explicó el diputado.

Resaltó que el contexto político actual demanda buscar espacios para que las minorías tengan una representatividad en el Congreso y mantener un Congreso de 40 diputados con las características demográficas de Sinaloa es la mejor manera de hacerlo.

“No es por economía”

Feliciano Castro Meléndrez se sumó al argumento de los diputados del PAS y PRI al explicar que dadas las características demográficas de Sinaloa, donde superamos los 2 millones de electores, el asunto de asamblea de diputados no es un asunto de economía, sino de representación política, donde en la entidad, cada uno de los 24 distritos electorales tienen un poco más de 100 mil electores por distrito, lo que significa que estamos por encima de la media nacional, entonces, agregó, para garantizar la representación política en una perspectiva democrática, procedimos a hacer esta reforma constitucional.

Como principal argumento para defender el voto unánime de la 64 legislatura, expuso que el Congreso de Sinaloa va para cinco años funcionando con el mismo presupuesto, es decir, en diciembre de 2017, la 62 legislatura aprobó el presupuesto para el año 2018, desde ese entonces a la fecha, dijo, prácticamente el presupuesto del Congreso del Estado se mantiene congelado.

“Incluso, podemos decir que si aplicamos el 18 por ciento de inflación acumulable de aquel entonces a la fecha, el presupuesto ejercido tiene un decremento del 10.5 por ciento, porque prácticamente el incremento que se ha registrado debe estar en alrededor del 15 por ciento, considerando la inflación, en ese sentido habría que agregar que en la 63 legislatura hicieron un ahorro de cerca de 100 millones de pesos”.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado insistió en que el hecho de que haya 40 diputados no es un asunto que agravie a Sinaloa, “por ello subrayamos que la decisión se toma porque es un asunto de democracia, de garantizarle a los sinaloenses la representación para que cada sector de la población, en un territorio distrital de aproximadamente 100 mil electores, estén debidamente representados en la asamblea de diputados”.

Para entender...

Diario Oficial del Estado publica Reforma de integración del Congreso

El jueves 4 de mayo del 2017, el Diario Oficial del Estado de Sinaloa publicó en su edición extraordinaria el decreto número 105 del Congreso del Estado que reforma los artículos 24 y 112 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de integración del Congreso y los ayuntamientos del estado.

En los artículos transitorios se especifica que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación y la reforma del artículo 24 entrará en vigor el 1 de febrero de 2020 para ser aplicable al proceso electoral local 2020-2021.

El 31 de julio del 2019, la 23 legislatura prolongó la entrada en vigor del artículo 24 para el primero de febrero del 2023 para ser aplicable al proceso electoral 2023-2024, misma que quedó sin efecto ayer en la sesión del Congreso del Estado.

Organismo civil exige cuentas sobre cuánto cuesta cada diputado

Con la reflexión de que la austeridad es una de las grandes virtudes de un pueblo inteligente, Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa A. C., presentó el pasado 12 de enero una exigencia pública para que la 64 legislatura de Sinaloa hiciera valer el decreto 105 de fecha 2 de marzo de 2017 publicado en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa número 56, de fecha 4 de mayo de 2017, sobre la integración del Congreso del Estado.

En el documento expuesto por este organismo exigen respuesta al cuestionamiento de ¿cuánto nos cuesta un diputado?

En el mismo oficio expone que un diputado local tiene un sueldo nominal de 146 mil 349.66 pesos, además tiene ingresos para gestión social por 20 mil pesos, para gastos de gasolina por 15 mil pesos, para hospedaje y transportación 30 mil pesos y para sus asesores alrededor de 69 mil pesos, lo que indica un total de 280 mil 849.66 pesos, cifra que no pudo ser comprobada, dado que la página de transparencia del Congreso del Estado no cuenta con la información actualizada.

“La austeridad republicana ha sido uno de los ejes políticos de nuestro presidente López Obrador y que parece que hoy los diputados de esta legislatura parecen haber olvidado o fingen demencia”, reza el documento que firma el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa A. C., Guillermo Padilla Montiel, y el secretario del mismo organismo, José Francisco Villegas Elizalde.

En la denuncia, el organismo civil explica que esta cantidad que se gasta en cada diputado serían disminuidos a 30 diputados, 18 de mayoría y 12 de representación proporcional y que habría un ahorro de alrededor de 36 millones 510 mil 455.80 pesos y en los tres años representaría un ahorro de 109 millones 531 mil 367.40 (tomando en cuenta los aguinaldos), “cantidad nada despreciable y que mucho ayudaría a los municipios como Ahome con su problema de los socavones y calles de la ciudad y del medio rural que estoy seguro que tanto autoridades municipales como el pueblo se los reconocería”, dice el documento haciendo referencia al municipio del norte de la entidad de donde surgió el organismo de vigilancia y transparencia.