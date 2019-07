Rechazan en comisión cuentas públicas de secretarías y entes

Culiacán.- El proceso de dictaminación de los informes de las cuentas públicas ha terminado.

La mayoría de los integrantes de la Comisión de Fiscalización rechazó lo resuelto por la Auditoría Superior del Estado, en relación a las secretarías del Gobierno Estatal, entes públicos descentralizados y paramunicipales.

Tras identificar ciertas observaciones en la fiscalización de recursos, relacionados con un mal manejo de los recursos, la Comisión dictaminó en sentido de rechazo lo presentado por la ASE, misma disposición que fue respaldada con cinco votos a favor y uno particular en contra, de la diputada priista Ana Cecilia Moreno Romero.

De acuerdo con los dictámenes aprobados por la Comisión durante la reunión sostenida, se concluyó que en lo que corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas, de Turismo, de Obras Públicas, de Seguridad Pública, así como lo relativo al Centro Penitenciario ‘Aguaruto’, se omite la presentación detallada de 250 resultados obtenidos sin observación y 42 resultados con observación solventada.

Asimismo, se determinó insuficiencia de recursos, originando pasivos sin fuente de pago por un importe de 2 mil 827 millones 445 mil 413 pesos, se identificaron cuentas bancarias que reflejan saldo contrario a su naturaleza, pagos de sueldo a personal que no se encuentra autorizado y no localizado en el área adscrita, pagos por adquisición de vehículos sin contar con la autorización del titular del Ejecutivo y volúmenes de conceptos de obras pagados y no ejecutados.

Entes públicos

En tanto a los informes individuales, los entes públicos estatales y municipales, la Comisión rechazó lo aprobado por la ASE, referente a las cuentas públicas, Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Centro de Ciencias de Sinaloa, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, y las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán, el Hospital Civil de Culiacán, Instituto Sinaloense de Cultura, Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa y Servicios de Salud de Sinaloa.

Los informes individuales, los entes públicos estatales y municipales, la Comisión rechazó lo aprobado por la ASE.

El dictamen en negativo se basó en que la ASE omite la presentación detallada de 799 resultados obtenidos sin observación y 171 resultados obtenidos con observación solventada.

Asimismo, observa en que en todos los entes estatales y municipales fiscalizados exceden el uso de recursos asignados a dicha dependencia en el presupuesto de egresos 2017, y además se hicieron compras y gastos sin respaldarse con documentación justificativa y, en algunos casos, no se identifica al proveedor del servicio contratado o producto comprado.

Lo que sigue

La Comisión de Fiscalización ha culminado el proceso de dictaminación de los informes de cuentas públicas, por lo que en las próximas sesiones deberán estar sometiendo a consideración de los 40 diputados los dictámenes emitidos.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso local, los diputados tienen hasta el 31 de julio para votar los dictámenes de cuenta pública; sin embargo, será hasta el mes de octubre cuando a Auditoría Superior del Estado termine con la revisión y observación de lo fiscalizado.