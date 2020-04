Rechazan en diversos sectores la Ley de Amnistía

Hay rechazo en diversos sectores hacía la Ley de Amnistía porque bajo las condiciones en las que se aprobó no abona ni beneficia a los sinaloenses, es el posicionamiento de quienes integran la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

A unos días de la publicación de esta ley, señalan que fue una imposición Nacional que se aprobó sin tomar en cuenta las condiciones institucionales de los estados en donde obligatoriamente se tendrá que legislar para su implementación.

El CESP considera que la decisión del Senado al aprobarla atiende a otros intereses y circunstancias que van más allá de la contingencia sanitaria.

Apostamos por la transparencia y por eso hay que decir que se miente a los mexicanos al justificar que su aprobación se dio a raíz de la pandemia por el Covid-19” dice el documento dirigido a la opinión pública.

El que no responde a la pandemia es claro porque de acuerdo a la ley para que un reo pueda ser beneficiado con esta ley pueden pasar meses inclusive pasando los meses de aislamiento.

El CESP llama a los poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial que antes de que se legisle en Sinaloa esta ley se realice un análisis exhaustivo y se tome en cuenta la opinión de los expertos.

Beneficiados de esta ley pudieran ser las personas que se encuentran recluidas en los penales y que cometieron algunos delitos considerados no tan graves y que no hayan tenido un debido proceso, que haya cometido algún delito por pobreza como haber robado comida, entre otros. Los que cometieron delitos agravados no serán beneficiados.