Rechazan que los diputados Gene Bojórquez y Rosario Sarabia vayan a renunciar al PAS

Culiacán, Sinaloa.- Al no descartar que se esté orquestando desde fuera las renuncias de pasistas, como de las dos alcaldesas, Gene René Bojórquez Ruiz, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, reveló que la diputada Rosario Guadalupe Sarabia Soto, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante del grupo parlamentario del PAS, todavía no ha renunciado al grupo parlamentario y descartó que él se vaya de este partido político, pero "no hay sorpresas y solamente en política hay sorprendidos".

Dijo que como dijo la biblia se verán cosas peores, pero es algo natural en los partidos políticos, hay gentes que se quedan y otros que se van, pero que por mucho tiempo están conformes con los procedimientos de un instituto político y en un momento, no le gustan las dirigencias en los municipios.

Rechazó que las alcaldesas de Cosalá y Rosario sean malagradecidas, pero no se van con el colectivo de pasistas y solamente se puede decir que "memoria tan corta tienen, de unos meses de haber llegado al triunfo y ahora se olvide de ese compromiso que se platicó para beneficiar al mayor número de sinaloenses".

A esto, sumó que las ideologías personales no coinciden con la del partido político y regresan a lo anterior, que en su opinión, es un proceso natural, que lleva a una consolidación de un partido político.

Hasta el momento Sarabia Soto, que se conoce cercanía con Morena, no ha externado su solicitud de abandonar el grupo parlamentario del PAS, y en ella, se le preguntó si había un disgusto y dijo que no.

Consideró que han sido buenas al últimas adhesiones de grupos del PAN en el sur del estado y de morenistas y priistas en el norte, porque se ve como un partido local enraizado, que aquí se toman las decisiones.

Bojórquez Ruiz aclaró que el PAS no está peleando por cargos públicos, debido a que nadie se beneficia por la salida de una persona de un partido político, y solamente hay que enfocarse a los beneficios que se traen para Sinaloa.

Recordó el caso del exdiputado José Manuel Valenzuela López, conocido Chenel, que lo llevaron al triunfo y al PAS le dio "una patada".