Recibe Adolfo Beltrán invitaciones de partidos políticos, tras su renuncia al PAN en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El diputado Adolfo Beltrán Corrales presentó el pasado viernes la renuncia como militante del Partido Acción Nacional (PAN) y reveló que recibió invitaciones para integrarse a cualquiera de las cinco fuerzas políticas con representación en el Congreso del Estado, pero su decisión es ser diputado sin partido o independiente.

El legislador dijo que desde el viernes 7 de enero presentó su renuncia directamente al dirigente estatal del PAN, y solamente se llegó al acuerdo que su separación de este instituto político se hará efectiva, cuando el concluya sus funciones como presidente del Comité Directivo Estatal.

"Él me pidió que lo acompañara a terminar el periodo a que fue electo y no se si hasta semana. Hasta que ratifiquen la elección, él va a entregar y a partir de este momento, va a surtir efecto mi renuncia, porque yo con Juan Carlos Estrada solamente tengo reconocimiento y agradecimiento y él me dijo que no quería que me fuera antes de que saliera él", explicó Beltrán Corrales.

Cuando el presente la renuncia a la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se le va a dar lectura en el Pleno y se decreta la modificación del grupo parlamentario y la incorporación de él a una figura de diputado sin partido o independiente.

Comentó que no le interesa incorporarse a otro partido político y él seguirá con la ideología panista, porque no tiene ningún problema con la doctrina y únicamente "como se han dado las cosas me tiene separando del partido político", en referencia a los hechos ocurridos el pasado 19 de diciembre de 2021, cuando presuntamente civiles armados irrumpieron en su casa y fue amenazado para no participar como operador político de la candidata a la presidencia estatal del PAN, Verónica Montaño.

Leer más: Alba Virgen Montes, Alma Rosa Garzón, Celia Jáuregui y Luis Javier de la Rocha, podrían estar contagiados de covid-19

Actualmente Beltrán Corrales preside la coordinación del grupo parlamentario del PAN y permanecerá hasta que Juan Carlos Estrada Vega entregue, iniciará el trámite en el Congreso local.