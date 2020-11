Recibe personal del IMSS Sinaloa condecoración Miguel Hidalgo en Grado Cruz por su labor durante la pandemia

Sinaloa.- En el marco de la celebración del aniversario 110 de la Revolución Mexicana, en la Novena Zona Militar de Culiacán, personal médico y de enfermeria del IMSS Sinaloa fueron honrados con la condecoración Miguel Hidalgo en Grado Cruz, de acuerdo con información de la institución mexicana difundida a través de un boletín.

El galardón es otorgado a personal médico y de enfermeria que trabaja directamente con pacientes de Covid-19.

En la convocatoria que se abrió a nivel nacional, participaron personal de salud del IMSS de todo el país, cuatro de ellos de Sinaloa.

Los cuatro sinaloenses condecorados son: Citlaly Alesst Rivera Cisneros, auxiliar de enfermeria del Hospital General Zona No. 32 de Guasave; Jesús Ramón Sánchez Llanes, enfermero jefe de piso del Hopsital General Regional No. 1 de Culiacán, así como los médicos internistas Ramsés Guadalupe Gómez Fong y Santiago Zúñiga Ochoa del Hospital General de Zona No. 49 de Los Mochis.