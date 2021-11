"Recibo hasta 3 llamadas de mujeres que me piden ayuda" al día por violencia: Verónica Montaño

Sinaloa.- En Sinaloa lo que se está viviendo es una grave violencia hacia las mujeres y que las autoridades no voltean a ver los delitos que se comenten hacia este género, expresó la exdiputada local Verónica Montaño Cisneros, quien dijo que ella recibe al día, hasta tres llamadas de mujeres que le piden ayuda y auxilio por estar siendo violentadas por su esposo o parejas sentimentales.

La candidata a la presidencia estatal del PAN, reconoció que la equidad de género esté costando mucho a las mujeres y posiblemente sea un detonante para que se agredan más a este género, pero ahora que se tiene una Secretaría de Mujer, indicó que lamenta que se haya dejado fuera la prevención y esto obliga a empujar que esta nueva institución contemple estas acciones para evitar agresiones a las mujeres.

La panista se refirió a la fiesta de Halloween en Culiacán que difundió en redes sociales, en donde se hace apología del feminicidio con una violencia simbólica y consideró que fue un grave error de la empresa responsable de la decoración, haberla representado, pero es el resultado de lo que se vive todos los días en la realidad y los hechos en el estado.

Las autoridades no voltean a ver la gravedad del asunto y las mujeres tienen desde hace muchos años haciendo hincapié de que se sufre violencia de género, manifestó.

De acuerdo a su experiencia personal, al día recibe dos hasta tres llamadas que le dicen: “Verónica cómo le hago, estoy siendo violentada, aquí tengo la evidencia, teléfonos y mensajitos que me dicen cómo le hago, mi esposo me humilla, me dice, me hace y desgraciadamente eso es lo que está viviendo miles y miles de mujeres”.

Montaño Cisneros aseguró que las autoridades no están percibiendo lo que deben de hacer para la atención de esta violencia. Los sinaloenses sabemos que culturalmente esto es lento y se conoce que se ha estado viviendo y buscan esa diferencia y actitud profesional, donde las cosas van a mejorar; sin embargo, el machismo que se tiene en la cultura no ayuda mucho.