Reclama Fundación Laika al Gobierno de Sinaloa "estamos hartos de violencia" hacia los animales

Sinaloa.- Al reprobar el veto del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel a las reformas a la Ley de Protección a los Animales, la Fundación Laika calificó como “cobardes y sangrientos” los espectáculos taurinos y llamó al Congreso del Estado y al Ejecutivo estatal que legislen leyes para los sinaloenses y no para intereses de fuera.

Por Fundación Laika participaron en el parlamento abierto, Rebeca Alejandra Uriarte Ordoñez y Gabriela López Juárez, quienes pidieron a los legisladores su voto y lamentaron los argumentos del gobernador para ejercer el veto de bolsillo, debido a que los defensores de los animales requieren salir a las calles con leyes que los protejan y se castiguen a los maltratadores y las personas que cometen zoofilia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Acusan diputados de Morena de mentir a Quirino Ordaz para vetar la Ley de Protección Animal

Uriarte Ordoñez dijo que Sinaloa es un estado violento y donde todos son víctimas de una podredumbre social y una pérdida de valores constante, por lo cual no deben defender actos que sigan incitándola como la fiesta brava, que es una tradición obsoleta que incita a la violencia y a la crueldad.

“El toreo es un acto real de muerte y tortura y no constituye una tradición por no ser algo valioso que se pretenda conservar y preservar, es un espectáculo en donde un animal es sometido a estímulos y se lesiona de manera sistemática y muere por asfixia con su propia sangre en forma lenta y cruel”, narró.

“La tauromaquia no es una actividad económica y hace más de dos años y medio que se no llevan a cabo corridas de toros, y cuando se pretendió hacer grupos de activistas lograron detener y en Sinaloa no queremos más sangre y violencia que estamos hartos de exponernos todos los días sin ordenamientos jurídicos que nos respalden y protejan la vida y la justicia”, dijo la presidenta de la Fundación Laika.

Expectativas por visita de AMLO

Síguenos en