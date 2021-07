Reclama PAS a magistrados del Teesin que se pongan a trabajar y resuelvan impugnaciones en Sinaloa

Sinaloa.- La sala regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió un recurso de revisión constitucional del Partido Sinaloense, con el propósito de que obligue a los magistrados del Tribunal Electoral de Sinaloa (Teesin), a emitir una sentencia sobre la presunta existencia de una laguna en la legislación electoral, respecto a la sobrerrepresentación y la asignación de diputados locales plurinominales, que de ganarse se beneficiaría a Angélica Díaz Quiñónez con un curul, por ocupar el primer lugar en la lista.

Se espera que este juicio se vaya a la Sala Superior del TEPJF, pero se adelantó que el PAS continuará con su lucha legal, que en su mayoría han sido ganados, pero han pasado 13 días y los magistrados deben de ponerse a trabajar, no ser flojos y presentar el proyecto de resolución, como su caso que está con la magistrada Mayzola Campos.

Leer más: Será Alba Virgen Montes, la coordinadora de la bancada del PAS en el Congreso de Sinaloa

El dirigente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda pidió a los magistrados electoral de esta entidad que se pongan a trabajar y no hagan política, y resuelvan con un “sí” o “no” al recurso legal que se interpuso.

Explicó que este partido político tiene una duda en cuanto a la diputación plurinominal y es de la Angélica Díaz Quiñónez, debido a que hay una laguna en la ley electoral, en lo que se refiera a la diferencia entre una coalición y lo relativo a candidaturas comunes, que fue lo que se hizo con Morena-PAS en Sinaloa.

Mencionó que el 17 de junio se presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), mismo que fue remitido en tres días, y desde el 21 de junio se encuentra en el Tribunal Electoral del Estado (Teesin).

A nosotros no nos gustan que los tribunales fallen y que sean flojos, y menos en este tipo de recursos, y se deben de poner a trabajar, y muchas veces hay acuerdo en donde hay dilación, y no estamos de acuerdo y no hay nada al respecto”, insistió.