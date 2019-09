Reclaman selección viciosa para comisionado de Ceaip, Culiacán

Culiacán.- Los diputados locales Roxana Rubio Valdez y Sergio Jacobo Gutiérrez hicieron pública su inconformidad ante el proceso de selección de candidatos a comisionados estatales de la Comisión Acceso a la Información Pública.

El diputado priista señaló que el proceso, iniciado el día de antier, fue inequitativo y viciado por parte de la presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, Cecilia Covarrubias, puesto que declinaron la participación de ocho aspirantes por haber sido militantes del PRI y el PAN, mientras que aceptaron a un militante de Morena.

Abundó en que la propuesta de selección de la comisión fue hecha a conveniencia y a modo del grupo parlamentario de Morena y que además la convocatoria fue usada a interpretación de la diputada presidenta, Cecilia Covarrubias, puesto que en esta establecía como requisito que el aspirante no haya sido militante activo de ningún partido y las personas no lo eran. “La convocatoria decía que su militancia se iba a comprobar bajo una carta de decir verdad, y en comisión decidieron buscar en el padrón del INE, cuando eso no se previa en la convocatoria”, dijo.

La panista Roxana Rubio afirmó que Alfonso Páez Álvarez es militante activo de Morena, pues en redes sociales maneja contenido partidista.

“Llama mucho la atención que solo observaron a los del PRI y PAN, y hay una persona que sí seleccionaron y él está activo en Morena”, dijo.

Fast track

A pesar de no haber asistido a la reunión de la Comisión, Jacobo Gutiérrez alegó que se conformó una representación ciudadana como observadores del proceso de selección en fast track, puesto que solo se había registrado Juan Luis Gaxiola, y por invitación personal de Cecilia Covarrubias acudieron otras personas no registradas.

Ambos diputados aclararon que no asistirán a las reuniones de la Comisión dedicadas al seguimiento de la selección del nuevo comisionado y que tampoco impugnarán o pedirán la repetición del proceso.

Afirmaron que esperarán a que el pleno legislativo decida sobre ello y ahí darán cuenta de las irregularidades del proceso.