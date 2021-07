Recomendaciones para balnearios ante repuntes de Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- Debido al impacto de la tercera ola de contagios por coronavirus en el estado de Sinaloa, Debate retomó la guía de recomendaciones para piscinas y balnearios públicos emitida por la agencia estadounidense de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Recomendaciones para los visitantes

En primer lugar, la CDC recomienda quedarse en casa cuando presente síntomas de la enfermedad, ya que la vía de propagación más común del virus es de persona a persona.

Tanto dentro como fuera de la piscina, se aconseja mantener alrededor de 2 metros de distancia respecto a personas ajenas al hogar de convivencia. Mantener en todo momento el uso de cubrebocas es primordial, traiga consigo unidades extra en caso de que requiera cambiarla.

Debe mantener un lavado constante de manos con agua y jabón. Se puede servir de desinfectante en gel, siempre y cuando su composición sea de, mínimo, el 60 por ciento de alcohol y las manos no se encuentren visiblemente sucia o grasosas.

Asimismo, recuerde no escupir y cubrirse al toser o estornudad con un papel o con el pliegue del codo. Por último, procure no compartir alimentos, equipos y juguetes con individuos que no viven en su casa.

Indicaciones a los operadores y dueños de piscinas abiertas al público

La agencia estadounidense indica que se deben mantener entornos saludables mediante la ventilación del edificio, con énfasis en los lugares cerrados, coloque guías y barreras físicas para hacer cumplir el filtro de entrada con gel antibacterial y medición de la temperatura; asimismo, lleve a cabo una constante limpieza y desinfección de las instalaciones y de su mobiliario.

También mantenga un entorno seguro para los empleados: no arriesgue a aquellos que puedan caer en gravedad por el virus, coordine las jornadas laborales para que la interacción sea entre los mismos, cumpla con los horarios y límites de aforo fijados por las autoridades sanitarias.

Es importante evitar la asistencia de algún trabajador que muestre algún síntoma o exista sospecha de haberse contagio. Diseñe un plan de contingencia en caso de presentarse contagios entre el personal y los visitantes, designe a una persona que coordine el posterior aislamiento del enfermo, la sanitización del lugar y la notificación a las autoridades sanitarias.

Para entender...

La tercera ola de covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que el país está atravesando por la tercera ola de contagios de covid-19, destacando que los jóvenes son la población más afectada por el aumento de casos. AMLO aseguró que la tercera ola de contagios de coronavirus aún comienza y se está a tiempo de contrarrestar los efectos, sobre todo con la campaña de vacunación.

