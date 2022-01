Recomiendan diputados a Estrada Ferreiro que atienda y sea amable con los ciudadanos de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Los diputados Pedro Villegas Lobo y María Guadalupe Cázarez Gallegos llamaron al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro a no echar culpas a los legisladores de las confrontaciones que tiene con los grupos sociales, y le pidieron que atienda los ciudadanos, no perjudique la economía de los más pobres y que sea amable.

El morenista lamentó los argumentos que ofrecía el alcalde para no atender a los pepenadores, mujeres, niños y adultos mayores, que estaban en el plantón de la avenida Álvaro Obregón. Aseguraba que no tenía espacio en la agenda y ellos sabían que acudía a restaurantes y al béisbol y no daba espacio para escucharlos.

Villegas Lobo se quejó de las acciones del alcalde Estrada Ferreiro, que no la atiende y pisotea los derechos de las personas, que únicamente es él el único culpable de todos los conflictos que ha enfrentado al frente de esta segunda administración municipal.

“Tenemos que ser amables, estar en constante comunicación con la ciudadanía y cuando estamos en campaña salimos y les pedimos el voto, pero ahora nos toca dar nuestra parte de atenderlos y resolverlos sus problemas y ayudarlos”, le recomendó la legisladora del Partido del Trabajo.

Los legisladores consideraron que se le ha perdonado a Estrada Ferreiro que sea una persona prepotente, arrogante y grosero, pero afectaciones de dejar sin trabajo a personas humildes, ratificó que nunca lo van a aceptar.