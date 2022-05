Reconoce la Secretaría de Transparencia que funcionarios de Sinaloa desconocen normatividad en el uso de recursos públicos 

Culiacán, Sinaloa.- La titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda, descartó que la corrupción sea uno de los grandes problemas de Sinaloa, porque solamente se ha encontrado que los servidores públicos incurren en tomar decisiones de usar de bolsas de recursos públicos destinados a otras necesidades para resolver tareas urgentes, sin cumplir la normatividad.

Al acudir a la inauguración del curso "Rendición de cuentas y fiscalización", explicó que los funcionarios estatales han atendido las recomendaciones del gobernador Rubén Rocha Moya, en el sentido de que haya claridad en cada uno de los tipos de contrataciones públicas, que ha sido reiterativo, que se atienda la normatividad y que, en las auditorías, no sean objeto de observaciones.

Ramírez Zepeda aseguró que los funcionarios de la administración estatal están en ese tenor, pero lo primero, se acordó que conozcan las normas vigentes mediante la participación de los servidores públicos en esta capacitación.

Es normal que un funcionario, cuando asume un cargo, desconozca alguna normatividad, aunque aclaró que el personal de los Órganos Internos de Control (OIC), tienen que conocer y que serán los que acompañarán al personal de cada ente público.

Recomendó que a los responsables de las áreas de compras no incurrir en la inmediatez de realizar adjudicaciones directas, en vez de atender los procedimientos que marca la ley, porque no piensen que urge y el dinero se tiene que ejercer ya, y no se haga en forma regulada.

"No podemos hacer acciones que luego vamos a tratar de corregir o en otro momento, y como dice el gobernador, no se trata de estar corrigiendo y justificando de dar marcha atrás a ciertas contrataciones, sino que se trata de evitar esas observaciones", precisó.

Mencionó que, a seis meses de la actual administración municipal, las denuncias han sido de los periodistas que han denunciado conflicto de interés y que se corrigió, en el supuesto de que existen socios de empresas entre los funcionarios.