Reconocen a estudiantes de Olimpiada en Matemáticas

Sinaloa.- Ayer reconocieron a alumnos preseleccionados para representar al estado en el 4 Concurso Nacional Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (Ommeb).

En el evento se galardonó a niños de primaria y secundaria de todos los municipios, quienes han seguido el proceso para ser parte de las Olimpiadas. De ellos se elegirían a nueve alumnos para ser representantes de todo el estado.

El director de la Facultad de Físico Matemáticas de la UAS, Joel Jiménez Ramírez, felicitó a los participantes y dijo que al inicio del concurso le tocó ver a los niños tomando clases en la facultad y mirarlos al hablar de números de álgebra.

“Nunca lo había visto de esta manera, del sentimiento de ver a los niños hablando de este lenguaje que no es muy común y cada vez se hace más común, y estas olimpiadas las aplaudo y siempre las apoyaremos”.

Ejemplo

Por su parte, María Guadalupe Russell Noriega, delegada de la OMM en Sinaloa, dijo que la Olimpiada ha ido creciendo a lo largo de los años, y se ha demostrado en los tantos años que Sinaloa ha participado.

Tenemos 32 años participando, pero solamente en lo que era la convocatoria a nivel preuniversitario, que se enfocaba directamente a niños o a jóvenes de bachillerato.

Sin embargo, cada vez hay más niños interesados en formar parte de esto.

Karla, lista para Olimpiada en Holanda

Karla Rebeca Munguía empezó a participar en Olimpiadas de Matemáticas estatales desde que estaba en sexto de primaria. Expresó que antes no podía ni representar a su estado, y ahora que ha llegado a poder representar a México, se siente orgullosa de lo que ha logrado.

“Llevo varios años, porque empecé en sexto de primaria con concursos de primaria. Me preparaba en la escuela, me daban apoyo, y mi familia siempre me ha apoyado. Es algo que no todos tienen, la oportunidad, pues en ocasiones necesitamos viajar y a muchos no los dejan, pero a mí siempre me han apoyado”.