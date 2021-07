Reconvierte IMSS en Sinaloa 7 unidades hospitalarias para atender casos Covid-19

Sinaloa.- Con esta acción se garantiza una capacidad de 574 camas para atención de pacientes con SARS-CoV-2 en todo el estado de Sinaloa.

Ante el incremento de contagios por el virus SARS-CoV-2, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa realiza estrategias permanentes para la atención de la población que resulte contagiada y requiera un espacio hospitalario para su atención.

Es por ello que el IMSS se encuentra reconvirtiendo espacios en siete de sus ocho hospitales, con lo que se tendrán 574 camas para atención Covid-19 en todo el estado, informó la titular del Seguro Social en Sinaloa, la doctora Tania Clarissa Medina López.

La titular de la Oficina de Representación en la entidad informó lo anterior destacando que el IMSS es la institución de salud que más pacientes atiende y ha atendido durante esta emergencia sanitaria en el estado, por lo que la prioridad es habilitar espacios para que las y los sinaloenses que lo requieran puedan recibir tratamiento y recuperar su salud.

Los hospitales en donde se han reconvertido espacios al día de hoy, detalló, son el Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Culiacán, con 221 camas, el cual cuenta con el módulo hospitalario anexo para atención COVID-19 de 38 camas; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, en Mazatlán, con 132 espacios y el HGZ No. 49, de Los Mochis, con 101 camas.

Asimismo el HGZ No. 28, de la sindicatura de Costa Rica, Culiacán, habilitó 10 camas y el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 4 cuenta actualmente con ocho espacios para atención COVID-19.

De igual manera, en las próximas semanas el HGZ No. 32 de Guasave y el HGSZ No. 30 de Guamúchil, también contarán con espacios de hospitalización para pacientes con SARS-CoV-2, ya que actualmente se encuentran enviando a usuarios que requieren hospitalización a Los Mochis y Culiacán, respectivamente.

Cabe mencionar que en todos los hospitales se cuenta con Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) para la valoración y clasificación de pacientes que requieran hospitalización o tratamiento ambulatorio por COVID-19.

La reconversión en siete de los ocho hospitales que tenemos en el régimen ordinario para la atención de personas que requieran de una cama para su tratamiento se ha dado de manera escalonada, de acuerdo con los niveles de demanda”, comentó la doctora Medina López.

Informó que estos hospitales continuarán brindando atención a otros padecimientos de salud y atención de Urgencias, ya que son hospitales de funcionamiento híbrido.

De igual manera hizo mención que el Hospital Gineco-Pediátrico (HGP) No. 2 de Los Mochis será el único nosocomio del régimen ordinario que no habilitará espacios para atención COVID-19; sin embargo, sí cuenta con un módulo para la detección de este padecimiento.

En cuanto a la realización de cirugías, Medina López explicó que se está haciendo un análisis de aplazamiento de algunas consultas no urgentes, manteniendo contacto informativo constante con las y los derechohabientes ya que la prioridad es mantener su salud y evitar que puedan resultar contagiados.

Ante este escenario, manifestó, la Institución está priorizando las atenciones graves, así como aquellas que requieran consultas de seguimiento de manera puntual, buscando siempre que los tiempos de atención sean lo más reducidos posible.

De igual forma, se mantendrán las atenciones en consultas de hematología, urología, cardiología, neurología, neurocirugía, oncología, ginecología, entre otros servicios que resultan prioritarios por la necesidad de atender de manera oportuna diversos padecimientos a través de estas especialidades.

Además de la habilitación de espacios debidamente aislados de las demás áreas hospitalarias, el Seguro Social en Sinaloa ha gestionado contratos temporales para personal médico y de enfermería, constituyendo a una fuerza laboral de más de mil 160 personas para atención COVID-19.

Por último, la doctora hizo un llamado a la sociedad para mantener las medidas y cuidados a seguir durante esta etapa de la pandemia y con ello ayudar en la disminución de casos que diariamente se registran por el virus del SARS-CoV-2.

Portar el cubrebocas en todo momento, lavar las manos frecuentemente o utilizar alcohol gel al menos al 70 por ciento, mantener distancia de 1.5 metros entre las personas y favorecer la ventilación natural, son medias preventivas que serán de mucha ayuda para disminuir los niveles de contagio de COVID-19 y con ello, conservar la salud de la población sinaloense y sus familias.

