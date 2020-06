Recortes a la pesca ante la Covid-19, grave golpe a familias en Sinaloa

Sinaloa.- La eliminación al subsidio a nivel federal que se otorgaba al diésel pesquero y a la gasolina ribereña en medio de la pandemia por COVID-19 es un duro golpe a la productividad, pero sobre todo al bienestar de las familias, señalaron representantes en Sinaloa del sector pesquero.

Sergio Torres, secretario de Pesca y Acuacultura en el estado, consideró que el retiro de ese beneficio contribuye a una pesca poco competitiva y cuestionó el actuar del Gobierno federal y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

El diputado local Édgar Augusto González Zataráin, presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados en Sinaloa, agregó que el sector vive un momento muy complicado en todos los ámbitos, ya que la producción tampoco será buena ante la falta del Programa de Inspección y Vigilancia.

Acciones del Gobierno

En entrevista telefónica para EL DEBATE, Sergio Torres opinó que es penosa, lamentable y decepcionante la actuación del Gobierno federal, puesto que —aseguró— está haciendo todo para desaparecer y dejar a la deriva al sector pesquero.

Cuestionó qué va a hacer ahora Conapesca si programas como el de subsidio a la gasolina y al diésel, Empleo Temporal e Inspección y Vigilancia fueron borrados: «¿Va a cerrar sus oficinas?, porque ya no tiene razón de ser, no resuelve nada. Desaparecieron todos los programas. Lo que está vigente es el Bienpesca, y ese lo está operando la Secretaría del Bienestar», sostuvo. Cabe destacar que el apoyo de Bienpesca corresponde a un solo pago de 7 mil 200 pesos al año para pescadores.

Ante esa situación, Sergio Torres expuso que el Gobierno de Quirino Ordaz ha «salido al quite» para abordar las carencias con el Programa de Empleo Temporal, que empezará la próxima semana en beneficio de los pescadores ribereños, de altamar, de los diques, de los lagos, de las presas y de las mujeres que trabajan en las congeladoras en Mazatlán, con una inversión cien por ciento estatal de 40 millones de pesos. Además, señaló que el Gobierno del Estado también ha destinado alrededor de 15 millones en Inspección y Vigilancia.

Destacó que previo al la llegada de Morena al Gobierno federal, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca tenía un presupuesto de cerca de 3 mil 800 millones de pesos, y le han sido reducidos actualmente hasta un 80 por ciento: «Incluso, te puedo decir que nos salió peor, nos salió el tiro por la culata, como se dice, de que llegara un sinaloense a la Conapesca, que estábamos felices, que andábamos contentos, y llegó el ingeniero Raúl Elenes, y le dio al traste a Conapesca, prácticamente la desapareció, y le redujeron el presupuesto en un 80 por ciento. La verdad, hay molestia en el sector, hay desilusión, porque no es el trato que merece el sector pesquero», reafirmó.

Entre otros programas implementados por el Gobierno del Estado, Sergio Torres mencionó que están realizado desazolves y dragados para que haya una buena temporada, siembra de alevines en las presas, el rescate de larvas silvestres en bahía y en esteros y algunos programas de obras.

Sin soluciones claras

El diputado local Édgar Augusto González Zataráin, del PRD, presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados en Sinaloa, consideró que, sumado a los problemas por falta de subsidio a los energéticos, la falta del Programa Inspección y Vigilancia ha provocado saqueos y desorden en cuanto a capturas durante la temporada actual de veda, mismas que provocan que sean comercializados peses, camarón y otras especies que rompen el ciclo de reproducción, «además, provoca que la economía y el sector pesquero organizado vaya en decremento».

Sobre el Programa de Empleo Temporal que implementará el Gobierno del Estado, González Zataráin indicó que si bien es un paliativo que puede ser benéfico para los pescadores, en realidad no es una solución al problema generalizado del sector.

Cuestionó cómo va a ser distribuido el apoyo que debió ser entregado en el mes de marzo y abril, o a más tardar en mayo, si el trabajo temporal consiste en que los trabajadores hagan las actividades de preparación de la zona de pesca que tiene que ver con limpieza, apertura de boca, algunos pequeños desazolves e infraestructura rústica, y actualmente están a destiempo. También cuestionó el programa de las siembras de larva de camarón, puesto que tampoco es el tiempo adecuado, sino que debió hacerse en abril y mayo, porque en junio la propia naturaleza no lo permite de manera adecuada: «Son cosas que están desfasadas, que están fuera de tiempo, que no le pusieron atención en su momento, y que hoy quieren salir al paso anunciado las cosas que la verdad no van a tener efectos positivos en lo que tiene que ver con la captura y el desarrollo pesquero, solamente es un asunto más como un paliativo, y bueno, bienvenido para los pecadores eso, pero no es la solución», sentenció.

Recursos

Para el Bienpesca fueron anunciados mil 391.7 millones de pesos en beneficio de 193 mil 200 pescadores y acuacultores, otorgando un único pago de 7200 pesos al año por pescador registrado.

Apoyos

Ayer, la Secretaría de Pesca, en conjunto con el DIF, lanzó un programa de entrega de 50 mil despensas en beneficio de 25 mil familias, entregando dos despensas por familia.

